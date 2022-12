A Punto de Cerrar Puerto Chiapas, Gobierno Federal Canceló los Dragados

*Cruceros y Demás Embarcaciones Podrían Quedar Varados.

Tapachula, Chiapas; 01 de Diciembre del 2022.- «Este municipio de suma importancia para el país, ya que aparte de la economía que genera con su producción agrícola, dispone de todos los medios de comunicación, ya que a la fecha cuenta con transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferrocarril hacia el resto de México y a Centroamérica. Por lo mismo, merece la total atención por parte del gobierno federal».

Así lo manifestó para EL ORBE, Abraham Ruiz Matías, especialista en Ingeniería de vías de comunicación, quien recalcó que es muy necesario que el Gobierno Federal no se olvide de Puerto Chiapas, donde hace falta el dragado continuo de la dársena y los canales de navegación, para que las grandes embarcaciones, tanto de pasaje (cruceros) como de carga, fluyan sin inconvenientes y no se pierda esa vía de comunicación.

Ante la posibilidad de que Puerto Chiapas se tenga que cerrar luego de que la administración federal canceló el dragado y con ello el azolvamiento es mayor cada día, recordó que la frontera sur de Chiapas es una zona muy rica en producción tanto de banano como de maíz, mango, soya, café, palma de aceite, rambután, minerales, entre otros.

Por lo tanto, insistió, las exportaciones que ya se manejan a través de Puerto Chiapas, deben continuar e incluso incrementarse, pero para ello se requiere que el canal de acceso esté en condiciones óptimas, con dragado constante ya que es artificial y por lo mismo, sufre seguido de azolvamiento.

Por el lado del turismo, añadió que el Soconusco cuenta con áreas de interés para los visitantes, y una de ellas es la Zona Arqueológica Izapa y su cultura Maya, en el municipio de Tuxtla Chico, la cual es visitada por gente de Estados Unidos y de Europa, pero para promover esta área se requiere que el Gobierno Federal no pierda de vista a Puerto Chiapas por la llegada de buques cruceros.

Esa situación debería de aprovecharse porque aparte de Izapa, agregó, hay otras áreas arqueológicas importantes al interior de Chiapas, como Palenque, Tonina, Yaxchilán y Bonampak, entre otras, que despiertan el interés de los turistas internacionales, pero insistió que se tiene que atender el Puerto, porque su funcionamiento es crucial para la detonación de la economía regional.

Puntualizó que sería un grave error de parte del Gobierno Federal si deja en el olvido a la frontera sur, ya que está convertido en una importante vía de comunicación. Habría que recordar que, cuando el huracán Stan, fue a través de esta vía como se abasteció de combustibles y de alimentos a la zona de la Costa, que quedó incomunicada por el derribo de puentes en las carreteras.

A la par de la suspensión del dragado, en los últimos cuatro años también se cancelaron los proyectos de la Zona Económica Especial (ZEE) y el Parque Agroindustrial, ambos en esa zona del Pacífico. EL ORBE / Nelson Bautista