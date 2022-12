Imparable Inflación Obliga a Empresarios Incrementar Precios en Bienes y Servicios

* Costos de Insumos Afectan al Sector Comercial.

Tapachula, Chiapas; 03 de Diciembre del 2022.- La imparable inflación en México no solo repercute en la caída de las ventas en el sector privado, sino también en la adquisición de los insumos y servicios en general, además del encarecimiento de los fletes y combustibles.

Así lo consideró Luis Antonio Vargas Campuzano, comerciante en el centro de la Ciudad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE afirmó que hay incrementos por todos lados y estos obligan a los empresarios a modificar los precios, aunque muchos tratan que sean moderados con el propósito de no lacerar los bolsillos de los consumidores, y de esta forma no poner en riesgo las ventas.

Aseguró que todo se ha incrementado de manera alarmante en territorio nacional y para ello puso como ejemplo a las tarifas eléctricas, que se había prometido que iban a bajar; además del suministro de agua potable, teléfono, internet, rentas y otros, incluso los pagos de impuestos, lo que ha hecho más difícil la situación de los sectores productivos.

En cuanto a las ventas apuntó que la afectación no ha sido total, «ya que a pesar de la pandemia, la inflación y de otros inconvenientes, el movimiento entre las familias y su relación con el comercio continúa, tal vez no en la proporción que era antes, peo sí tratan de adquirir lo que les va a servir o lo que es necesario en el hogar».

Con respecto a las expectativas, comentó que acaba de pasar el programa “Buen Fin”, que afortunadamente generó movimientos y levantó los negocios, pera ahora están a la espera de las fiestas decembrinas que promete dejar derramas económicas adicionales.

Puntualizó que algunos productos han subido demasiado en estos cuatro años, como el caso de las gasolinas, pero que es cuestión de que toda la población colabore en su propia administración y reducir lo que se pueda el duro golpe que eso representa a todo el país. EL ORBE / Nelson Bautista