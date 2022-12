Se Desploman las Ventas en Tianguis y Mercados de Tapachula por Encarecimiento de la Canasta Básica

* Comerciantes Reportan Severas Pérdidas.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre de 2022.- Comerciantes del mercado “5 de Mayo”, en el centro de la Ciudad, están pasando por una crisis terrible como nunca les había sucedido, ya que apenas están vendiendo cuando mucho un 10 por ciento de lo habitual, como es el caso de los puestos de velas, veladoras y productos esotéricos.

Así lo manifestó Sandra Luz Ortiz Galván, con un negocio de ese giro, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, aseguró que esas bajas ventas se derivan de varios factores, especialmente porque a las familias de la región ya no les rinde para nada el dinero que ganan.

Explicó que el acabose fue el alza desmedida en los productos de primera necesidad que componen la canasta básica, como el huevo, frijol y arroz, que era lo que la gente comía, pero que hoy en día, con los precios que tienen en el mercado, ya no es posible comprarlos y consumirlos.

Otro factor es que el Gobierno Federal se ha mostrado débil, ya que no puede meter en cintura a algunos organismos, empresas o consorcios, pues muchos de estos son los que han encarecido los productos, señaló, además de que el Gobierno no pone orden en algunos servicios como el transporte, que sufre irregularidades y deja de trabajar en perjuicio total del comercio.

Recordó que hace unos 15 años atrás, era tanta la afluencia de la gente al centro o a los mercados que en los pasillos no se podía pasar. En cambio ahora, no hay consumidores y por eso los comerciantes solo se la pasan mirándose unos a los otros.

Esa situación es por lo dicho anteriormente: el dinero ya no alcanza, todo está carísimo, pero también quedaron las secuelas de la pandemia y todo se relaciona a la economía, ya que mucha gente se vio precisada a gastar para devolverle la salud a sus familiares, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista