Hospital General de Tapachula Atiende en Promedio a 34 Niños con Cáncer

* Les Imparten Clases a Través del Aula Hospitalaria.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre de 2022.- El personal de Educación Especial del Centro de Atención Múltiple No. 36, de esta Ciudad, atiende a todos los niños en situación de salud vulnerable que se encuentran internados en el Hospital General de Tapachula, la mayoría de ellos con problemas de Leucemia.

Así lo dio a conocer Noemí Esquinca, supervisora de la Zona Escolar No. 2 y responsable del aula hospitalaria de ese nosocomio, quien aseguró que debido a su situación, varios niños se encuentran internados por periodos prolongados y lo que se busca es que éstos gocen de los mismos derechos que tienen los demás menores, como lo es la educación, la convivencia, entre otros aspectos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que por eso, de manera primordial se les atiende en su educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero eso no quiere decir que se olviden de los jóvenes que estudian preparatoria o universidad, pues también hay casos donde les presta atención aunque a éstos no los pueden certificar.

Actualmente atienden en esa aula hospitalaria a 34 infantes, aunque el número varía de acuerdo a los ingresos y altas que se producen, pero hay casos que requieren de internación prolongada para poder atender eficazmente la enfermedad, dijo.

También comentó que aparte de la educación, a los niños internados los atienden con otras actividades, como el caso de una preposada que fue organizada por el mismo personal del Centro de Atención Múltiple, en la cual también participaron otras personas que llegaron para halagar a los niños en situación vulnerable. EL ORBE/Nelson Bautista