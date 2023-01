Venta de Pescado y Mariscos se Mantiene Apenas en un 50% en Mercados Locales

*Comerciantes se ven Obligados a Reducir los Precios.

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero del 2023.- La venta de pescados y mariscos en los mercados de esta localidad está apenas al 50 por ciento por tratarse de temporada baja, por lo que los comerciantes tienen que buscar desde la madrugada para encontrar los mejores precios con los introductores, a fin de entregar al consumidor un buen producto y que esté al alcance de sus bolsillos.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Jenifer Mejía Cabrera, responsable de un local en el mercado. Señaló que a pesar de las bajas ventas, en su caso particular han logrado mantener el negocio gracias a la cantidad de clientes que tienen.

Asimismo, entre las causas de que las ventas estén estancadas y no se incrementen, consideró que quizá por la falta de recursos en familias en la región, «porque hay una crisis económica que afecta a todos en general, y que incluye no solo a la población, sino también a los propios comerciantes».

Respecto a los precios actuales, dijo que el kilogramo de mojarra cuesta 90 Pesos en promedio; el camarón de cola 180; el filete de dorado en 120, y la jaiba 80.

Consideró que la situación económica es crítica, pero que aun así los comerciantes en ese giro tienen que esforzarse a lo máximo, porque el pescado y el marisco tienen que salir al día por tratarse de un alimento perecedero, a diferencia de lo que sucede con otros artículos, como la ropa, el calzado y el plástico.

El encarecimiento de la gasolina ha impactado a todos los mexicanos, especialmente a ellos, porque los lancheros para ir a la mar con sus redes, tienen que utilizar ese combustible, dijo; luego, para trasladar el producto de Puerto Madero o de otras zonas costeras a Tapachula, también, y todo eso finalmente repercute a la hora de vender en los mercados. EL ORBE / Nelson Bautista