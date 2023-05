Se Hunde Cacahoatán en la Peor Administración Municipal de su Historia

*Sin Solución el Problema de la Basura.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo del 2023.- Al grave problema de inseguridad que sufre la población de Cacahoatán y la falta de obras, ahora se suma el poco interés de resolver la recolección de basura, lo que ha dado como motivo que las grandes montañas de desperdicios aparezcan en varias esquinas de las calles de ese poblado.

Incluso, hay quienes consideran que todos esos desperdicios regados por donde quiera son un claro reflejo del cochinero en el que se encuentra la administración local con su polémico alcalde, Rafael Inchon Juan y su deseo de continuar con su deseo de seguir varios años más en la nómina.

De acuerdo al comentario de Javier Mendoza Juárez, en voz de un grupo de vecinos, el servicio de recolección de basura se implementó desde hace varias administraciones pero en éste periodo todo está sucio y abandonado, con el argumento de que no hay ni para la gasolina.



1 de 4

Agregaron que lamentablemente, la actual administración, poco o nada favorable ha realizado en bien de los colonos. «ni tampoco la bola de holgazanes de los expresidentes que supuestamente los tienen cobrando como asesores, pero no soluciona nada».Por el contrario, la misma policía municipal, según dijo, anda cometiendo irregularidades, además de que la limpieza está totalmente olvidada, más ahora que no levantan la basura.Recalcó que es muy importante que el actual gobierno y funcionarios desquiten su sueldo para atender a la población que requieren de los servicios públicos, y que si no pueden que renuncien desde ahora para evitar esperar hasta las urnas el próximo año.Ante la falta de los camiones recolectores, apuntó que el «pobre pueblo que esperaba un cambio, ahora no les queda otra que sacar sus bolsas de residuos a la calle, para ver si le da vergüenza al alcalde s a sus cómplices los regidores». EL ORBE / Nelson Bautista