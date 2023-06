Venta de Pescados y Mariscos Apenas Alcanza un 50 por Ciento en Tapachula

*Debido al Incremento de Precio en los Productos.

Tapachula, Chiapas; 24 de junio del 2023.- Las ventas de pescados y mariscos en los mercados de la ciudad en estos primeros seis meses del año son bajísimas, ya que los comerciantes en este giro reportan apenas haber llegado a un 40 por ciento.

De esa manera lo informó Jenifer Mejía Cabrera, distribuidora en el mercado San Juan, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE señaló que se incrementa un poco los fines de semana, y en algunas fechas importantes, como Semana Santa.

Añadió que en el resto de los días no se vende casi nada, y si ellos permanecen con el negocio, es porque, aunque barato, tratan de canalizar bastante producto para que les quede un poco de ganancias. Es decir, tratan de equilibrar los gastos con los ingresos, también con el propósito de no lastimar el bolsillo de los clientes.

Consideró que los gastos siempre los van a tener, como lo es la compra de hielo en el cual invierten unos 500 pesos, más los costos de las bolsas, sin pasar por alto las nóminas.

Explicó que la baja compra ha tenido un sentido. Primero fue la pandemia. Es decir, aunque las familias no tenían gastos de escuelas con sus hijos, tampoco tenían empleos. Después, al relajarse el problema del Covid y al haber más trabajo, resulta que tampoco pueden gastar demasiado porque ahora sí, tienen que atender el tema escolar, como son clausuras, nuevas inscripciones y otros.

Reconoció que es complicado hacerse del producto para la venta en el mercado, ya que ingresa de varias partes: les llega de Sinaloa, de Paredón, Puerto Madero, Tabasco, de viveros de Tapachula, La Angostura, incluso de Guatemala. EL ORBE / Nelson Bautista