Uso de Insecticidas en el Campo Chiapaneco Genera Riesgo de Enfermedades Cancerígenas

*Advierten Agrónomos en la Región.

Tapachula, Chiapas; 24 de junio del 2023.- Algunos insecticidas que en su momento fueron evaluados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probables carcinógenos para los seres humanos, se han usado por décadas para combatir zancudos y en las actividades agrícolas en Chiapas, y se siguen utilizando.

José lazos Cota, Ingeniero Agrónomo encargado de negocio con venta de fertilizantes y agroquímicos en la localidad, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que esos productos se siguen utilizando con fines agrícolas, aunque para fines relacionados a la salud se sabe que ya fueron suspendidos.

«Ya no es recomendable, porque algunos de ellos son productos sumamente tóxicos y estudios científicos han concluido que pueden ocasiona cáncer. A mi forma de pensar como agrónomo, es que no se deben utilizar, aunque en diversos comercios se venden», opinó.

El producto más popular en el mercado se emplea para controlar el zompopo, hormigas, matar roedores; para trampeos en algunos cultivos; para combatir al gusano barrenador, entre otros.

«En los negocios no está prohibida su comercialización, todo mundo lo vendemos. Pero está restringido en otros lugares, pero aquí los encontrarás. Son productos dañinos, pero acuérdate que estamos en México y no hay respeto de nada, así que, qué le pueden hacer».

Indicó que la gran mayoría de los clientes que adquieren ese tipo de pesticidas son personas del campo «a quienes, aunque le digas que efectos trae, lo siguen usando porque los necesitan y porque cumplen su propósito en el campo».

Entre los productos que utilizan agroquímicos en la región enumeró a la sandía, melón, maíz, mango Ataulfo, rambután, guanábana, papause, limón, naranja, la soya, plátano, café, entre otros.

«Hay cultivos orgánicos, pero esos van a trabajar a lo mejor el 80 por ciento. Forzosamente tienes que llegar a los agroquímicos para malezas y plagas, en realidad en cualquier cultivo», abundó.

De igual forma, puntualizó que hay plagas que ya se hicieron inmunes a todo lo que se le aplica, «entonces tienes que ir buscando productos más fuertes para poderlas controlar, porque una de ellas te puede terminar un cultivo en cuestión de minutos». EL ORBE / JC