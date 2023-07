Se Agudizan los Problemas en la Prepa Tapachula por el Manejo de Recursos

*Padres de Familia Exigen Cuentas Claras Ante el Aumento de las Cuotas.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2023.- Los problemas internos en la Escuela Preparatoria Tapachula No. 1, lejos de terminar se han agudizado, sobre todo por los incrementos en las «cuotas voluntarias» por concepto de inscripciones semestrales, así como el uso y destino de los millonarios recaudados por esa y otras «cooperaciones»

Arturo Domínguez Cancino, tesorero del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que la inconformidad que tienen es que la Dirección se ha mostrado renuente a realizar una asamblea, en la cual se deben de tomar acuerdos con respecto a lo de la «cuota voluntaria» que se debe pagar por inscripción.

Esos recursos los están depositando ahora en una cuenta bancaria que los directivos abrieron de manera reciente, dijo, lo cual consideran es una acción ilegal, porque entonces a los padres de familia solo los toman en cuenta para que paguen.

Reconoció que la Dirección no ha mantenido comunicación con ese Comité, a pesar de que todo ha sido con formalidad, es decir, a base de oficios, incluso que les negó el acceso a la institución.

«La molestia es de que el director está condicionando la inscripción mediante el pago. Si no pagas, no inscribes a tu hijo. Recuerden que legalmente la educación es totalmente gratuita, entonces no tiene él por qué exigir y menos manejar un dinero que es aportación de los padres», agregó.

Asimismo, a los padres » nos ha costado sudor y sangre tratar de mantener la escuela en pie, y lo único que queremos con este legado es que la institución vuelva a recuperar ese esplendor como lo que era la Preparatoria Número Uno a dónde todos querían entrar».

Esas prácticas que implementó el Director pueden hacer que se malinterprete el destino de esos recursos, «porque en lo personal no sé en qué los van a manejar, y eso que soy el tesorero», señaló. EL ORBE / JC