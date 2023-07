Inicia en Tapachula el “Proyecto Faro” Para Ayudar a Madres Adolescentes y sus Bebés

*Programa Patrocinado por el Gobierno de Australia.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2023.- A través de donaciones que llegan desde Australia y son canalizadas por la Fundación Misión México, a partir de ésta semana inicia en el municipio el «Proyecto Faro», que busca apoyar a madres adolescentes de la región y a sus bebés.

Handy Ulloa, coordinadora de Programas Comunitarios en el Proyecto Faro, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que los donantes tienen la preocupación que las mamás solteras y jóvenes tengan una maternidad libre, deseada y sin violencia.

«La idea es brindarles herramientas para poder ayudarlas con su proceso. Sabemos que ser mamá no es nada fácil. Por eso se busca motivarlas a que participen, porque muchas veces es un reto.

“Se acepta a jóvenes entre 14 y 24 años de edad, acompañada de sus hijas e hijos de cero a tres años. Aquí les vamos a brindar un espacio de acompañamiento psicológico, talleres de crianza, lactancia, de cómo dejar el pañal, técnicas para que sea una maternidad sana.

«Nuestros talleres de contención son espacios especiales para ellas, donde pueden estar seguras que van a traer a sus bebés y participar con ellos en acciones de estimulación como un tipo guardería, para que puedan estar tranquilas sin la preocupación de los tiempos», abundó.

Las actividades inician el día martes 18 de julio, dos veces a la semana; es decir, los martes y viernes de 14:00 a 17:00 horas durante todo un año, siempre acompañadas de sus bebés.

Ahí tendrán también clases de cocina, «porque muchas veces estamos en nuestro hogar y no hay nadie que nos pueda ayudar a cuidar a nuestro bebé. Entonces es muy importante que ellas se vayan enfrentando a esos retos que nos pone la maternidad. También tendrán clases de natación con sus bebés, para ir trabajando el vínculo de la maternidad, el apego y el amor».

De acuerdo a su versión, se lanzó ese proyecto «por las necesidades que vemos en la ciudad, donde muchas mujeres jóvenes han sufrido violencia o no cuentan con la información sobre sus derechos sexuales y productivos».

Puntualizó que hay una alta incidencia en Tapachula en torno a madres adolescentes y «en muchos casos por violencia -principalmente-, otras por elección. Por eso se lanza el proyecto, totalmente gratuito, para erradicar este tipo de violencias, que haya maternidad deseada y sean acompañadas sus bebés». EL ORBE / JC