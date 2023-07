Gastos por Clausura del Ciclo Escolar Reducen Poder Adquisitivo de las Familias

*Bajan Ventas en Carnicerías de la Región.

Tapachula, Chiapas; a 22 de julio del 2023.- Los grandes gastos ocasionados por las clausuras, inscripciones y otros relacionados al fin de curso, que se suman a la crisis económica que agobia al país y la temporada de lluvias, está ocasionando que la población deje de comprar carne de cerdo.

Definitivamente no hay ventas en las carnicerías de los mercados de la ciudad por todos esos factores, lo que preocupa a los tablajeros, porque señalan que tienen que realizar gastos y en ocasiones no alcanzan a cubrir con lo poco que ingresa.

José Luis Pérez y Gabriel Sánchez, ambos encargados de carnicerías, en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguraron que las bajas ventas también se deben a que muchas familias están pasando por momentos muy duros, y el dinero que ganan no les alcanza para nada.



1 de 2

De igual forma, señalaron que los consumidores se ven presionados a realizar otros gastos, como sucede actualmente, como las clausuras en las escuelas, donde sus hijos tienen que participar en bailables e incluso, se ven precisados a organizar convivios por ese motivo.En cuanto al producto que expenden, dijeron que sigue estando al alcance de todos los bolsillos, ya que se mantienen los precios que había hace más de dos años. «Lo que sucede es que los clientes tienen que hacer otros gastos, y se olvidan de las compras de carne de res y puerco.Comentaron que quizás la venta de carne se mantiene alrededor del 40 por ciento, pero insistieron que ahorita los padres están más preocupados por la compra de ropa, calzado pago de cuotas, entre otros.«Esto no se veía desde hace un par de años. Hoy quizás porque hay padres desempleados, y no tienen para comprar y poder convivir entre familias», comentó.De acuerdo a su versión, para los comerciantes de carnes los días buenos son entre jueves y sábado, sin embargo, ellos no ven que las ventas tengan algún repunte en su comercialización. Aseguró que, aún en la parte crítica de la pandemia, se veía más movimiento en los espacios de los mercados, pero hoy las cosas están muertas». EL ORBE / Nelson Bautista