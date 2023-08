Difícil Situación Económica Complica Venta de Mochilas

*Se Espera Incrementen Días Antes del Inicio de Clases.

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto del 2023.- La venta de mochilas escolares en mercados y locales comerciales en la Ciudad, prácticamente ha sido nula, pues no genera ningún movimiento debido, sobre todo, a la difícil situación económica que vive la mayoría de familias de la región.

Ulver Velázquez, quien tiene un negocio de ese giro en el centro la Ciudad, dijo en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, esperan que uno o dos días antes del inicio de clases, las ventas pudieran incrementarse un poco.

Añadió que, a pesar de que los distribuidores aumentaron los precios de esos artículos, los comerciantes han tratado de subir demasiado sus tarifas y tratan de ajustarse a modo de que los clientes puedan realizar sus compras sin afectar tanto sus bolsillos.

Durante toda la semana -si bien les va- hay días que venden tres, y otros que no sale ni para el pasaje, dijo.

Asimismo, posiblemente muchos vuelvan a regresar a los salones con la misma mochila que utilizaron el ciclo pasado, porque hay padres sin dinero para poder comprarles una nueva.

Mientras que otros padres de familia no han hecho la compra útiles escolares, uniformes, zapatos y mochilas, porque no tienen empleo. EL ORBE / Nelson Bautista