En Chiapas se Aplicará un Sistema Alterno en Lugar de Libros de Texto

*Anuncia la CNTE.

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto del 2023.- A unas horas de que inicie el ciclo escolar 2023-2024, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la utilización de los libros de texto gratuito para los noveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en la entidad, y en su lugar, pondrán en marcha en un proyecto educativo alterno.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de Organización de la Sección 7, con sede en la Costa de Chiapas, quien aseguró que esa es la postura de esa organización magisterial.

Los cuadernillos suplirán a los libros de texto en la educación alternativa, dijo, y que para ello los maestros en la entidad tomaron talleres que concluyeron apenas éste fin de semana.

Indicó que de esa forma están reproduciendo no solo la experiencia de los docentes, sino también lo aprendido en los talleres.

«La posición del magisterio en la entidad es no trabajar con los libros de texto, puesto que no es una condición que requerimos», apuntó al recordar que cuadernillos similares ya se utilizaron en el periodo álgido de la pandemia.

Esta estrategia, comentó, se utilizará a partir de hoy lunes, tanto en las zonas urbanas como en las rurales de todas las regiones que conforman la entidad.

En el caso de la Costa de Chiapas, informó que no tienen inconveniente en que las autoridades distribuyan los libros y no los quemarán, como se está haciendo en otras partes, y tan solo se limitarán a no utilizarlos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello