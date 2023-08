Anuncian Transportistas con Realizar Bloqueos Para Hoy Lunes

*En las Principales Ciudades del Estado.

Tapachula, Chiapas; a 27 de agosto del 2023.- Transportistas de diversas organizaciones advirtieron durante el fin de semana que a partir de hoy lunes realizarán bloqueos carreteros y otros tipos de manifestaciones en protesta por los altos niveles de inseguridad en las carreteras, y por diversas irregularidades en la secretaria de movilidad, incluyendo actos de corrupción.

En el primero de los casos diversas cooperativas de la región de la Frontera Sur informaron que a partir de la siete de la mañana bloquearan la carretera que une a los municipios de Cacahoatán y Unión Juárez, así como la Tuxtla Chico a Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate a la altura del kilometro 10.

Llevarán a cabo algo similar en la vía que conduce de la cabecera municipal de Tapachula hacia más de doscientas comunidades rurales, a través de la Ruta del Café.

De igual forma tienen contemplado bloqueos a la altura del municipio de Tuzantán y Tonalá. De concretarse el anuncio, quedará paralizado el transporte público y particular en las regiones Frontera, Costa, Istmo, además provocaría afectaciones a la Sierra y Frailesca.

También dejarían de operar el transporte de carga que traslada mercancía de exportación hacia centro y Sudamérica, al igual que las importaciones de esa región y el traslado desde Puerto Chiapas.

También se teme que las pipas de petróleos mexicanos (PEMEX) que distribuyen el combustible desde la Terminal de Abastecimiento y Reparto de petróleos mexicanos (TAR) desde Tapachula hacia todas esas regiones quedarán pendientes hasta que se liberen las carreteras.

Esto sin considerar que hoy lunes inicia el ciclo escolar 2023-2024 y con ello miles de estudiantes y docentes no podrán llegar a sus escuelas, así como tampoco obreros, personal administrativo, jornaleros, entre otros.

Estas asociaciones de Transporte señalan que la dependencia a permitido la proliferación de moto taxi no solo en las zonas urbanas y rurales, sino también en carreteras estatales y federales, sin contar con concesión, seguro de viajero, así como los requisitos que establece la ley.

También aseguran que funcionarios de ahí mismo han permitido el incremento desmedido del transporte irregular (de los llamados piratas), la invasión de rutas y otras irregularidades que han dejado de realizar por algún tipo de situación que se desconoce.

En tanto, la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), también han anunciado que llevara a cabo acciones de protesta a partir de este martes en los treinta y dos estados de la república mexicana. En el caso de Chiapas se prevé que estos actos se lleven a cabo en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Su protesta es por el incremento de los niveles de inseguridad en las carreteras públicas y privadas del país, incluyendo robos de mercancía, asaltos hasta de camiones de pasajeros y extorsiones (conocidas como cobro de piso).

Se estima que participarán miles de unidades de carga, pasaje y particulares. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello.