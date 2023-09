Turismo se Aleja de Tapachula por Temor a los Migrantes: Empresarios

*Cae 50% la Venta de Productos Artesanales en Cuatro Meses.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre.- La venta al mayoreo de artesanías mexicanas en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala se ha reducido hasta un 50 por ciento en los últimos cuatro meses, reveló Luis Enrique Iglesias Saldaña, propietario de la empresa Barcer, dedicada a ese giro.

En entrevista para rotativo EL ORBE, consideró que entre los factores que han propiciado esa caída está «los clientes comentan que muchos tienen desconfianza por el flujo de migrantes que vienen de otros países, la falta de permisos por parte del Instituto Nacional de Migración, y el tipo de cambio, ya que bajó un poco su moneda, que aun cuando son pocos centavos, en la compra al mayoreo, sí les perjudica en el bolsillo».

Por eso opinó que cada vez son más los factores que influyen y evitan que el turista comercial guatemalteco ingrese a territorio mexicano a realizar sus compras o con fines recreativos.



1 de 3

Actualmente, dijo, sus ventas se basan en la llegada de clientes de la región, o sea, Tapachula y de municipios aledaños, aunque también están llegando de otras regiones del Estado.Recalcó que la falta del turismo comercial centroamericano no solo afecta a ese sector en particular sino a todos en general «considero que por la ubicación en la que nos encontramos dependemos mucho del comerciante guatemalteco, y por lo tanto repercute mucho en la economía de la región».Por lo mismo hizo un llamado al Gobierno Federal para agilizar los trámites migratorios en el cruce internacional, porque son tantas trabas administrativas para ingresar con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que gran parte de los visitantes prefieren regresarse a sus casas y ya no llegar a Tapachula.Las artesanías mexicanas que se venden al mayoreo en ese punto de la frontera provienen de Michoacán, del Estado de Puebla, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, del Estado de México, de Guadalajara y también tenemos artesanía chiapaneca. EL ORBE / JC