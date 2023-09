El Planetario de Tapachula Sigue Siendo un “Elefante Blanco”

*Ahora lo Utilizan Para Refugio de Migrantes.

Tapachula, Chiapas 28 de septiembre de 2023.- El Planetario de Tapachula dejo de ser uno de los grandes atractivos para el turismo, visitantes y comunidad estudiantil, y ahora en los últimos años se ha convertido en un fantasma, que no se lo han llevado, porque no se ha podido.

Ese lugar fue la casa de ciencia y cultura en Tapachula; era un espacio educativo y recreativo que a través de exposiciones, talleres interactivos, conferencias, mesas didácticas, biblioteca multimedia y proyecciones en Domo Digital 3D, fomentaba la actitud reflexiva y su espíritu creativo e investigador.

Sin embargo, para que sus propósitos alcancen el 100 por ciento de efectividad, también es necesario que se incluyan otros programas donde los niños, los jóvenes y hasta quienes están en edad universitaria, que acudían a ese espacio cultural, puedan obtener información actualizada que les redunde en mayores conocimientos.

Balbina Mejía Santos, quien al proporcionar una entrevista al rotativo EL ORBE, afirmó que, desde hace varios años, esas instalaciones, había difundido el conocimiento astronómico, el de la bóveda celeste y los aportes de la civilización maya, en cuanto a la observación del universo.

Sin embargo, consideró que, es importante que se incluyan otros programas educativos, como los relacionados a los temas actuales el cambio climático y sus consecuencias, así como todo lo que se tiene qué hacer para revertir un tanto esta situación, una tarea en donde también los niños y los jóvenes pueden participar.

Agregó que el Planetario había sido de mucho beneficio y aporte en el conocimiento de los niños y los jóvenes. Solo es cuestión de adaptar otros programas para que el conocimiento que adquieran los visitantes a ese espacio, sea más completo, de acuerdo a lo que sucede ahora y la necesidad que hay de trabajar en beneficio de todos.

Añadió que ese espacio para el fomento de la ciencia y la tecnología, tiene todos los elementos para acrecentar el conocimiento general, especialmente en cuanto a las proyecciones, lo que permitió en su tiempo el fomento de la educación, lo mismo que los espacios para las exposiciones.

Por último, que la presencia del Planetario fue muy importante, porque no solo ha servido para quienes viven en Tapachula, sino también para los estudiantes de escuelas ubicadas en municipios aledaños. Ojalá estas actividades se extiendan hacia otros planteles para que su función tenga más alcance.

De acuerdo a vecinos de ese punto al sur de la ciudad, los jardines aledaños a ese edificio ahora solo sirven de dormitorio para migrantes y baños públicos. EL ORBE/Nelson Bautista