Transportistas han Convertido a los Migrantes en un Lucrativo Negocio

*Les Cobran Altas Tarifas por Corrida.

Tapachula, Chiapas; 8 de Octubre del 2023.- El transporte organizado y el irregular han convertido el trasiego de indocumentados desde la frontera hacia esta Ciudad y después por toda la Costa, en un millonario negocio en el que las autoridades son cómplices que no sólo venden su dignidad, sino también impunidad.

Así lo dio a conocer Germán Castro Sosa, presidente de la Asociación «Jóvenes por la realidad de México», quien en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que esos actos de corrupción se ven a simple vista en el Parque Central, donde hay aglomerados miles de extranjeros durmiendo y defecando en las calles.

Esa impunidad, dijo, de los actuales servidores públicos permite, además, que esa gente que llegó de manera clandestina a territorio nacional, se dedique a realizar actividades fuera de la ley, delante de todos y a cualquier hora del día, como el cambio de papel moneda y divisas.

Al retomar el tema del transporte, reconoció que hay muchos de ellos víctimas de la inseguridad con secuestros, extorciones y asesinatos, «mientras que otros se la pasan acarreando migrantes por las carreteras y caminos de extravío».

En las inmediaciones de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta ahí llegan los taxis cargados con 8 o 10 indocumentados, «y no son carros voladores y por lo tanto tienen que pasar delante de las autoridades pero se tapan los ojos, incluyendo la división caminos de la Guardia Nacional», mencionó.

Por ello, opinó «de qué sirve crear un cuento de 125 mil elementos de esa corporación que le cuesta millones de pesos cada quincena a los mexicanos, pero no sirven para nada».

Aprovechó para hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad en Chiapas para que se ponga a trabajar y haga cumplir a los trabajadores del volante lo que establece la ley y no caigan en los sobornos.

«Le hemos pedido por escrito mayor vigilancia a los transportistas porque hubo un tiempo que se dedicaban a asaltar o robar, así como para atacar a mujeres, y ahora no sabemos», recalcó.

Insistió que gran parte de ese sector se ha dedicado a llevar migrantes porque les sacan grandes cantidades de dinero y ya hay hasta escasez de unidades para el servicio local.

«La política migratoria actual en México es una ocurrencia más, porque dicen que se recibe a los indocumentados con los brazos abiertos, pero los hacen dormir en las calles y tienen el cinismo de asegurar que los están atendiendo, pero ni un baño les prestan».

Lamentó que la población ya se esté acostumbrando a ver que ahora todos los días pasan tráileres cargados de migrantes, así como de los accidentes y muertes de esas personas, sin que haya un solo culpable. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello