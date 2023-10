Unidad y Transformación Para que a Tapachula le vaya Bien

* Destaca Luis Armando Melgar.

Tapachula, Chiapas, 08 de octubre de 2023.- Visitando nuevamente su tierra natal, Luis Armando Melgar resaltó la importancia de dar continuidad a la cuarta transformación en Chiapas, y de cara al 2024, más importante aún, es mantener la unidad y tener propuestas que cambien el rumbo económico y social de todos.

El tapachulteco enfatizó que lo más importante es que a Chiapas le vaya bien, reiterando que la política debe ser solo el medio para lograrlo y no un fin para algunos cuantos.

“Los que buscamos defender la transformación, debemos poner en la mesa proyectos que motiven acciones para llevar a buen puerto el destino del Estado; en la lógica de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México ni de Chiapas. Ejemplo de nuestro presidente López Obrador”, subrayó.

Se destacó el compromiso con el desarrollo productivo y en este sentido, Melgar siempre ha manifestado consolidar un Chiapas productivo y sustentable, además que su perfil lo ha posiciona como una persona competitiva y con liderazgo legítimo de cara a las elecciones del próximo año.

“Hoy tenemos una gran oportunidad para hacer las cosas bien, hoy más que colores, Chiapas necesita personas capaces y de trabajo honesto.

Con la Dra. Claudia Sheinbaum tenemos un gran ejemplo y dirección para continuar y transformarnos en un Chiapas productivo de cara al futuro”, puntualizó.

Melgar, finalizó asegurando estar convencido que los chiapanecos se merece más y tienen con qué lograrlo. Llegó el tiempo de cambiar las formas de hacer política, tener una visión a gran escala, una visión productiva, de liderazgo y transformación para que a Chiapas le vaya bien.