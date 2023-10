Habitantes de la Colonia Democrática Magisterial Exigen Pavimentación de Calles

*Las que Tienen Están Totalmente Destrozadas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre del 2023.- Habitantes de la colonia Democrática Magisterial, ubicada al norponiente de esta Ciudad, muestran su preocupación porque después del paso del huracán Stan, jamás han tenido algún apoyo de parte del Ayuntamiento Municipal que todavía encabeza Rosa Urbina Castañeda, pero que está ausente con permiso, por andar en campaña.

Ante ese olvido y marginación de parte de las autoridades locales, en consecuencia, las calles de esa comunidad se encuentran totalmente destrozadas.

En entrevista con rotativo EL ORBE así lo dio a conocer Moisés Méndez, habitante de esa colonia, quien aseguró que a pesar de tener al mercado “San Juan a solo 5 minutos, y el Centro lo tienen también muy cerca, esa parte de la Ciudad permanece olvidada.

Debido a lo mal que están las calles, los taxistas ya no quieren darles servicio, argumentando que sus vehículos se descomponen al caer en los hoyancos, señaló.

De igual forma, comentó que no entienden por qué el Ayuntamiento no los apoya, puesto que los cientos de familias que viven ahí, pagan sus impuestos.

Añadió que el problema es para la gente que vive en esa colonia, en especial los niños y adultos mayores, quienes se topan con muchas dificultades a la hora de transitar por esas calles destrozadas.

Por eso dijo, es urgente que las autoridades atiendan las demandas de la población, como el arreglo de sus calles. EL ORBE / Nelson Bautista