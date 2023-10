Piden Extremar Precauciones Para Apreciar el Eclipse de Hoy Sábado

*Mirarlo Directamente Puede Afectar de Manera Permanente la Vista.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre del 2023.- Especialistas en la materia recomendaron este día utilizar lentes, a todas aquellas personas que quieren ver el eclipse solar que se apreciará en gran parte de México este sábado.

Omar Salinas Flores, optometrista, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, recomendó utilizar lentes con protección contra rayos UV, ya que estos protegen sobre todo a la retina y no sufran daños.

Hay lentes especiales para ese tipo de eventos, sostuvo, y para aquellas personas que padecen enfermedades oculares, como las cataratas, les sirven de mucha protección.

Comentó que los equipos deben ser polarizados para proteger la retina y al resto del interior del ojo. Sin embargo, en muchas ocasiones la curiosidad de la población de querer ver directamente el eclipse, podría ocasionar efectos negativos de salud, que podría ser desde una irritación.

Dejó en claro que, en este eclipse, los rayos gamas que avientan son muy diferentes a verlo directo al sol, donde los rayos ultravioletas son más fuertes y tienen una potencia diferente.

Pidió a la población que desee ver ese fenómeno natural que para hacerlo proteja sus ojos de manera correcta y no exponerse.

Puntualizo que hay que aprovechar a ver este tipo de eclipses, «que no es de todos los días, pero utilizar protección”. EL ORBE / JC