Ante Celebración de Fin de Año Aumenta 300% el Precio de las Uvas

Comerciantes hacen su “Agosto” ante la alta demanda de la fruta.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre del 2023.- El precio de la uva se incrementó hasta en un 300 por ciento en los últimos días, debido a la avaricia de los comerciantes que buscan aprovechar su demanda que hay al fin de año, por una tradición que se cree, tiene origen comercial.

Alejandro Morales Pérez, comerciante de esa fruta en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en la mayoría de los casos aumentó a 140 Pesos el kilogramo, al menos en Tapachula y municipios aledaños.

Señaló que deben elevar los precios al público porque los proveedores envían las cajas demasiado caras, y recordó que, hasta hace unas horas, estaba en cien Pesos cada caja.



Y es que la población acostumbra a comer las 12 uvas el último día del año, con la justificación de que se cumplan sus deseos cada mes, como una mera tradición.Sin embargo, ese aumento no fue bien recibido por los clientes, quienes ahora se han resistido a esa compra, y por lo mismo, las ventas se mantienen a la baja, pero esperan que en el transcurso de este domingo aumente un poco.Por su parte, Rafaela Pérez, habitante de la comunidad «Unión Miramar», señaló que esta muy cara y comen las uvas, pero no por la tradición. Dejó en claro que mucha gente se detiene a comprarla, para cuidar un poco la economía familiar.En tanto que, José López, también comerciante local, opinó que, hasta este sábado, la uva ya estaba en algunos locales en 150 Pesos, pero no hay mucha venta.Según sus precios, antes de llegar al mes de diciembre esa fruta valía solo 40 Pesos el kilo, ahora cuesta tres veces más. EL ORBE / JC