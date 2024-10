Locatarios del Mercado “San Juan” Reconocen Avances en la Obra del Puente a Desnivel

La construcción de este proyecto lleva un avance del 30%, ya que se trabajan las 24 horas del día.

El rotativo EL ORBE se dio a la tarea de conocer la opinión de los comerciantes del Mercado “San Juan” en torno a la obra del puente a desnivel, obra emprendida por el Gobierno del Estado. Por ello se entrevistó al señor Silverio Bravo, comerciante del mercado “San Juan”.

-En relación a los avances de la obra del puente a desnivel, ¿cómo lo han percibido o qué saben al respecto? Realmente aquí, así como ver la situación, no la alcanzamos a ver porque no nos permiten el paso, no nos permiten acercarnos, pero extraoficialmente nos han dicho que van en un 30, 35% de avance actualmente. Es una obra que estaba planificada a un año, se tiene la idea de que se entregue alrededor de agosto, septiembre a más tardar, eso es lo que nos manejan a nosotros como comerciantes de aquí del mercado que somos los más afectados, porque realmente es una afectación bastante fuerte, las ventas han bajado mucho debido a que se tapa esa vialidad.

-¿De alguna manera ustedes esperan que esta obra no se retrase y se termine en tiempo estimado para evitar más afectaciones? Claro, por supuesto que esperamos que no se retrase, al contrario, que se avance mucho más rápido, estamos permitiendo que hagan las maniobras que sean necesarias para que la obra avance al 100%.

-Al menos se ve que van avanzando en tiempo y forma, ¿habían manejado que trabajarían las 24 horas del día? Como no estamos aquí las 24 horas, no te podría decir, pero sí te podría decir que a buena hora del día nosotros entramos aquí a trabajar antes de las 5 de la mañana y sí los he visto haciendo maniobras a esa hora a veces.



1 de 6

-Esta obra, ¿qué significa para ustedes, cómo la ven? Esa parte pues yo creo que es de cada uno, cada uno tiene una visión diferente, para mí es una obra innecesaria digo yo, innecesaria porque, es una obra grande, muy bonita, pero que aún está excedida para la ciudad y el tráfico que tenemos, es una obra que no era necesaria todavía, todavía no tenemos esa afluencia vehicular como para una obra tan grande.-¿Esta obra que señala que no era necesaria para la ciudad, pero que de alguna manera sí va a desahogar el flujo vehicular en horas pico? Se tiene que desahogar bastante, todo está en nosotros, qué educación vial tenemos, porque realmente la educación vial es la que provoca la circulación vehicular, lamentablemente tenemos muy poca educación vial y somos muy dados a obstruir la circulación, entonces no importa que les pongas cinco, seis, siete carriles a una calle, si las personas que transitan ahí las vamos a tapar, y si no basta con que te vayas a ver el instituto Tapachula, ve a verlo en horas pico, y vas a encontrarte que ocupan el área de estacionamiento, el primer carril, el segundo y se detienen ahí, y se esperan hasta que le vayan a hablar a su hijo allá dentro de la escuela y salgan, y ese tipo de educación vial es la que nos afecta, no obstante tenemos otro colegio aquí en la décima norte, todos van formados en una sola fila, no te obstruye la circulación, te dejan dos carriles libres, ese tipo de educación vial es la que necesitamos para que la afluencia se haga, entonces al final el exceso de carriles, si no enseñamos a la gente la educación la educación vial, no se va a conseguir, no nos van a beneficiar en nada.-¿Hasta el momento no han visto algún retraso en la obra? No, honestamente no, yo sí veo avances, que va avanzando.-¿Cuál sería el llamado a las autoridades ante la realización de esta obra? El llamado que procuren que siga avanzando y no le obstruyan nada, para que la constructora pueda seguir avanzando, y no sea que ahorita porque vienen las elecciones empiecen a retrasarle los pagos, porque suele suceder, que espérame tantito, esa sería la única petición hacia ellos, que no obstruyan y no obstaculicen el trabajo de la constructora.