Padres de Niños con Autismo Comparten Experiencias

* Para Mejorar la Atención a Menores con ese Padecimiento.

Tapachula, Chiapas; 19 de Abril del 2024.- Padres de niños con trastorno del espectro autista compartieron experiencias con la finalidad de aportar conocimientos que permitan una sana retroalimentación, que redundará en una mejor atención de menores que tienen dicho padecimiento.

Esta actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria y Educación Especial “Fray Matías de Córdova”; en donde la especialista en TEA y en lenguaje CAM, Paola Silvana Mendoza Bravo, manifestó en entrevista que afortunadamente muchos papás tienen experiencia, porque sus hijos ya son adultos, ya son mayores de edad, entonces ellos tienen muchísimas estrategias y herramientas que comparten a los papás que apenas están incursionando en el camino del autismo.

También aportan conocimiento a los maestros que no son todólogos, incluso hay papas que probablemente tengan mayores herramientas que los docentes.



“Ese es el objetivo de hoy, el poder compartir esas herramientas de esos padres que tienen más experiencias con otros papás, así como con otros maestros y así también estos papás que apenas están empezando en el tema del autismo no se sientan solos, por el contrario, sientan un gran apoyo por parte de otros papás, que sepan que no son los únicos que pasan esta situación y que tienen mucho apoyo y en quién poder tener una solidaridad”, explicó.La especialista en el tema también destacó que han venido realizando varios simposios en el Teatro de la Ciudad, pero aquí en la zona 02, es la primera vez que como colegiado docente están impulsando el compartir esas estrategias entre padres de familia.Cuestionada sobre cómo detectar a un niño con autismo, Mendoza Bravo reveló que primero se puede acudir con un especialista, sin embargo también hay algunas alertas, por ejemplo, si tú le sonríes a un bebe de seis meses y no te sonríe, es una alarma. No quiere decir que ya tenga autismo, pero es una señal. O si al año, el niño todavía no habla, no le gusta mucho el contacto físico porque probablemente tenga alguna alteración de integración sensorial, no miran a los ojos fijamente cuando te hablan o parecen sordos, son características o señales a las que se les deben poner atención.Lo más importante es estar siempre al pendiente de nuestros hijos, señaló. EL ORBE/JC