Desde Hace Meses Colapsó Drenaje en Laureles y aún no es Reparado

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio del 2024.- Habitantes de Los Laureles, en la zona oriente de la Ciudad de Tapachula, denunciaron que desde hace varios meses colapsó el drenaje principal sobre Avenida Las Palmas y Calle Mangos, sin embargo, el personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), no ha llegado a repararlo, a pesar de diversas denuncias y reportes.

Según los afectados, personal del organismo operador de agua ha llegado pero solo a verlo. Nada hacen, solo prometen que van a llegar a repararlo y nunca se presentan.

Los denunciantes, en voz de Alfonso Gutiérrez habitante del lugar, destacaron que esta situación está afectando a la población de cientos de familias que viven en la zona, y representa un verdadero problema de salud pública debido a la contaminación, ya que del registro de drenaje emanan aguas negras todos los días y a toda hora, esparciéndose los olores fétidos por todo el lugar.

El enorme registro del drenaje colapsado se encuentra ubicado a un costado de la caseta de la Policía Municipal abandonada.

“Genera enfermedades, genera hostilidad, genera accidentes, alguien puede caer, alguien puede resbalar, no todas las personas que transitan por ahí van a ser sanas y fuertes, algunos serán adultos, alguna mujer embarazada, etcétera, es importante que esté bien por el bienestar de todos”, denunció.

Visiblemente molesto, insistió que la enorme laguna de aguas negras que se forma en Avenida Las Palmas ya fue reportada por los vecinos desde hace meses, sin embargo, las autoridades locales no han hecho nada al respecto.

Ante tal situación solicitan la intervención de las autoridades competentes, para que se repare dicho drenaje lo antes posible.

Los inconformes aseguran que toda esta situación es preocupante y se complica debido a la temporada de lluvias, ya que el agua pluvial se combina con la del drenaje y corre por toda la vialidad principal de esta colonia, una de las más pobladas de la ciudad.

Trabajadores de Coapatap Inconformes.

Mientras tanto, este fin de semana trascendió que el personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), se encuentra inconforme debido a que la Presidenta Municipal Sustituta, Pánfila Gladiola Soto Soto, presuntamente, no ha cumplido con el compromiso que hizo con el personal de campo sindicalizado.

Entre ellos destaca la mejora en las condiciones laborales, brindarles material y equipo de trabajo, pero sobre todo, al parecer no han sido reinstalados decenas de empleados del Comité de Agua Potable, quienes supuestamente fueron despedidos de manera injustificada, por lo que en los próximos días podría haber protestas. EL ORBE/Mesa de Redacción