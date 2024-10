Aumentan Robos a Casa Habitación y Asaltos en la Colonia San Caralampio

* Debido a la Falta de Alumbrado Público.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio de 2024.- Debido a la falta de alumbrado público, en la 2ª. Calle Poniente entre 14ª. y 16ª. Avenida Norte, en la colonia San Caralampio, se han incrementado los robos a casas habitación y asaltos a transeúntes, lo que tiene inquietos a los vecinos de ese lugar.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo manifestó la señora Guadalupe Maldonado, habitante de ese lugar, quien aseguró que a pesar de que están en pleno centro de la Ciudad, la policía no realiza ningún patrullaje para inhibir el índice de delincuencia.

En cuanto concluye la tarde o en las primeas horas de la noche, ya nadie puede caminar por esa calle debido a que puede ser víctima de un delito, ya que los delincuentes merodean el lugar, bien sea para introducirse a los domicilios y robar lo que pueden, o bien para asaltar en plena calle.

La entrevistada destacó que el problema de inseguridad que se vive en la dirección anteriormente descrita, es lo mismo para toda la colonia San Caralampio, por lo que pide a las autoridades municipales para que, a través de Seguridad Pública, se proporcione vigilancia en ese sector.

No es posible, dijo, que en un lugar céntrico y a una cuadra del Edificio Consular ocurran estos hechos de delincuencia, por lo que se pone en duda qué cosas no han de pasar en colonias más alejadas del perímetro urbano.

Ojalá que la actual alcaldesa de Tapachula, Gladiola Soto Soto, tome en cuenta esta denuncia para que dé instrucciones a Seguridad Pública Municipal, y ésta a su vez, atienda el problema de inseguridad, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista