Se Confrontan Transportistas en Huehuetán por Agrupación “Pirata”

* Pretendían Simular Servicio Público sin Documentos Legales

Huehuetán, Chiapas; 14 de Julio del 2024.- Por la tarde de este domingo, permisionarios y concesionados del transporte público en Huehuetán se unieron para impedir que una agrupación supuestamente “pirata”, que pretendía simular el servicio público de pasaje en la modalidad de taxis, tanto locales como suburbanos, iniciara actividades, acusan que un líder social es quien encabeza este movimiento para intentar sorprender a la autoridad, con la finalidad de obtener ganancias económicas.

Según los inconformes, los colectivos irregulares, franjeados de color verde habían programado iniciar actividades este día, con la razón social “Cooperativa Radiotaxis Huehuetla”, sin embargo, la acción fue contrarrestada por los concesionados que los mantuvieron inmovilizados en un sector de la cabecera municipal de Huehuetán.

Los inconformes acusan como líder del movimiento irregular a una persona que fue señalada por los mismos “transportistas irregulares” como el gestor, se trata del catedrático Crescencio “S” quien trabaja en Ciencias Agrícolas de la UNACH en este mismo poblado, y quien, además, es señalado como propietario de una radiodifusora aparentemente irregular.

Los permisionarios y concesionados del transporte colectivo, señalaron que ese grupo y las unidades buscan simular el servicio de taxis con viajes locales y especiales, pero no cuentan con concesión alguna o documento legal que acredite la prestación del servicio.

Las organizaciones de transportistas Transportes López, del sindicato Colectivo San Pedro, Sindicato de Mototaxis UDMH, Sindicato de Mototaxis San Antonio, Sindicato de Mototaxis Itxquixochilt, Sindicato de Mototaxis Cuyamiapa, Sindicato de Mototaxis San Pedro representados por Yeicatl Mendoza, Sergio Aragón, Secundino Antonio Díaz, Sergio García Solares, Maricela López y Alberto Aragón Hernández, pidieron la intervención de la autoridades en la materia, tanto de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Vialidad Municipal, Transito del Estado y corporaciones policiacas a fin de evitar confrontaciones y se aplique la ley.

Denunciaron que esperan que la Ley del Transporte en Chiapas se aplique, que no se permita este tipo de acciones irregulares y en caso de no tener la atención a sus denuncias se organizarán para consensar las acciones a realizar para que la autoridad intervenga. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros