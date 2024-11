Pobladores Exigen Reparación de Caminos en la Zona Rural de Tapachula

*Autoridades Municipales Contestan que “Ya no hay Presupuesto”.

Tapachula, Chiapas 13 de Agosto del 2024.- Habitantes de diversas comunidades rurales, de la zona media alta de la geografía local, denunciaron que este martes sostuvieron una reunión de trabajo con funcionarios de diversos niveles de gobierno, quienes al escuchar sus demandas de reparación de caminos, se limitaron en decir “que ya no tienen presupuesto para la reparación de vialidades”.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública que realizó Adalberto Cordero Morales, Juez Axiliar del Porvenir, quién lamentó la actitud desinteresa de los funcionarios, a quienes evidentemente ya no les interesa el bienestar de la población, que en este momento tiene muchos problemas con los caminos en la zona rural.

En entrevista para rotativo El Orbe, dijo que existen un promedio de mil familias afectadas por las pésimas condiciones que se encuentran seis kilómetros de camino, desde el Porvenir hacia arriba, en donde hay diversas comunidades y fincas, en la zona media alta de Tapachula.

“Acabamos de tener una reunión con autoridades locales y estatales, y dicen que ya no tienen dinero para componer este camino que está en pésimas condiciones, más con la temporada de lluvias”, subrayó.

Adalberto Cordero Morales apuntó que prácticamente los funcionarios salientes, ya le están dejando la responsabilidad a los próximos funcionarios municipales y estatales. Lo cual calificó como una irresponsabilidad, ya que se supone que las partidas presupuestales llegan cada mes en el caso de los Ayuntamientos.

Agregó que por ello, los habitantes de diversas comunidades rurales de la geografía local tendrán que esperar a que tomen posesión los nuevos funcionarios locales en Tapachula, para hacerles presente esta demanda ciudadana. EL ORBE/ Mesa de Redacción.