El 50% de las Mujeres son Excluidas de Diversas Actividades Económicas y Laborales

* A Pesar de la Constante Lucha por Reconocerlas y Respetarlas.

Tapachula, Chiapas; 29 de Noviembre del 2024.- Lamentablemente el 50% de las mujeres, aproximadamente, siguen siendo excluidas de diversas actividades económicas y laborales, así como desafortunadamente continúa habiendo violencia en diferentes expresiones en contra de las féminas, a pesar de las enorme difusión y la constante lucha por reconocerlas y respetarlas, dijo en entrevista Patricia Cárdenas Ruíz, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Tapachula, Amexme.

Destacó que la violencia no siempre es física, también se da en temas socioeconómicos, en donde en ocasiones las mujeres se consideran agredidas porque piensan tener derecho de hablar, de participar en el tema de la economía, por lo que tienen que andar tocando puertas, y en ocasiones las marginan.



“Por eso yo creo que lo importante es que debemos demostrar que estamos unidas y podemos hacerlo, definitivamente en el tema social tenemos que seguir trabajando para que esto no crezca”, comentó.Cuestionada sobre el porcentaje de mujeres que se sienten agredidas en ese sentido, comentó que según algunos estudios se considera que “un 50%”, por la falta de inclusión, de no ser tomadas en cuenta, con una participación en donde pueden aportar ideas, proyectos, e incluso generar recursos, entonces eso las limita.La también empresaria de esta región reconoció que a pesar de ello se ha trabajado bastante para que este tipo de actos innombrables ya no sucedan. Por lo que, desde su perspectiva, insistió que hace falta mucho por hacer.Existen muchos problemas sociales que deben ser atacados y atendidos, dijo, principalmente en el tema familiar, económico y otros, por lo que es importante que las mujeres sigan trabajando y uniéndose. EL ORBE/ JC