Pobladores de Ejido Toluca Bloquean Carretera Tapachula-Nueva Alemania

*Llevan Tres Días sin el Servicio de Energía Eléctrica.

Tapachula, Chiapas, 30 de enero de 2025.- Habitantes del ejido Toluca bloquearon la tarde de este jueves la carretera Tapachula-Nueva Alemania, a la altura de su comunidad, debido a que llevan tres días sin el servicio de energía eléctrica.

La protesta duró un par de horas, y responde a la falta de atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, según los pobladores, ha ignorado sus quejas durante un largo periodo de tiempo.

En entrevista con el rotativo El Orbe, la señora Laura Citalán Hernández, residente del ejido, explicó que el problema del suministro eléctrico no es reciente, sino que ha sido una constante desde hace tiempo.

A pesar de que han presentado varias quejas ante la CFE, han sido ignorados y no han recibido ninguna solución, ya que, según informan los empleados de la dependencia, los reportes nunca llegan.

Detalló que el transformador que abastece a la comunidad ya no es suficiente debido al creciente número de habitantes, lo que provoca cortes de energía que van de dos a cinco días.

Dijo que en esta ocasión medio ejido de Toluca, unas 300 familias, estaban sin luz. “Lo peor es que nuestra comida se echa a perder y no hay manera de reponerla. Los que tienen pequeñas tiendas también sufren pérdidas», comentó.

A pesar de la falta de electricidad, la CFE envió a lecturitas a la zona, lo que enfureció aún más a los pobladores. Como medida de presión, los colonos detuvieron a los empleados para exigir que la dependencia restableciera el servicio lo antes posible.

La señora Citalán subrayó que, aunque la CFE los califique de revoltosos, esta es la única forma en que logran ser escuchados, ya que de otro modo seguirían siendo ignorados. «Si no bloqueamos la carretera, nadie nos hace caso», concluyó.

La protesta ocasionó afectaciones a automovilistas, transporte de carga y vecinos de diversas comunidades rurales de la zona media alta de Tapachula. Tras el bloqueo, no se presentó ninguna autoridad de la CFE, y la vialidad fue liberada. EL ORBE/Nelson Bautista