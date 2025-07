Transportistas Demandan Tarifas Justas en Obra de Puerto Chiapas

*Para el Acarreo de Material de Construcción.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio de 2025.- Transportistas de camiones tipo volteo de Tapachula y Huixtla alzaron la voz para exigir tarifas justas en la obra de construcción de las escolleras en Puerto Chiapas, ejecutada por la empresa RECSA, en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional. Denuncian que las tarifas propuestas para el acarreo de material son insuficientes para cubrir costos operativos y el desgaste vehicular.

Edmundo Olvera Cantera, presidente de la Sociedad Cooperativa Camionera de Tapachula, explicó que durante el proceso de licitación se acordaron tarifas de hasta 9 Pesos por tonelada-kilómetro mediante cartas compromiso.

Sin embargo, RECSA ahora ofrece entre 5 y 7 Pesos, situación que los transportistas consideran una violación a los acuerdos previos y un acto de injusticia económica.



Los 24 grupos de transportistas concesionados y permisionarios de Tapachula, junto con sus homólogos de Huixtla zona de extracción del material realizaron un estudio de costos que establece un mínimo viable de 8 Pesos por tonelada-kilómetro.Argumentan que han participado en múltiples obras emblemáticas de la región con los mismos vehículos, incluyendo carreteras, hospitales y el propio puerto.Los afectados hacen un llamado urgente a los órganos de control de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Marina, solicitando transparencia en los precios concursados por RECSA. Exigen que se muestre públicamente el monto con el que se adjudicó el acarreo de material, ya que se presume que podría alcanzar hasta 10 Pesos por tonelada-kilómetro.Además, los transportistas rechazan la posible introducción de góndolas de 30 metros de longitud, presuntamente impulsada por la empresa, lo cual contravendría la Ley de Transporte del Estado de Chiapas, que limita el emplacamiento a vehículos de 7 y 14 metros. Esta medida, advierten, no solo sería ilegal, sino que desplazaría a la mano de obra local, afectando la derrama económica en la región.Sóstenes Ruiz Figueroa, representante del sindicato de permisionarios CTM de la Ciudad de México, denunció que la empresa regiomontana busca favorecer intereses externos mediante subcontrataciones con agrupaciones como «México Solidario», ofreciendo tarifas aún más bajas.Los transportistas reiteran que están organizados, cuentan con concesiones legales y están preparados para ejecutar los trabajos con profesionalismo. Enfatizan que no permitirán ser desplazados por prácticas que consideran abusivas.Finalmente, exhortan a los tres niveles de Gobierno a intervenir y garantizar condiciones justas. Advierten que, de no alcanzarse un acuerdo equitativo, tomarán medidas, respaldados por su experiencia y compromiso con el desarrollo regional, como lo han demostrado desde 1975. EL ORBE/Nelson Bautista