Acuerdan Migrantes Salir en Caravana de Tapachula el Próximo 6 de Agosto

*Ante Presunta Corrupción en COMAR e INM.

Tapachula, Chiapas 1º de Agosto del 2025.- Mediante una asamblea que se llevo a cabo en el parque del Bicentenario de la ciudad de Tapachula, migrantes varados en esta zona fronteriza, acordaron este viernes salir caminando de esta localidad el próximo 6 de Agosto a las 6:00 de la mañana con rumbo al centro del país.

La concentración será en este mismo parque, ubicado en el cruce de centrales, en la perla del Soconusco. Y según organizadores de este movimiento, ya existen un promedio de mil 300 extranjeros en las listas, para participar en la caminata. Y calculan que hay varados en esta zona un promedio de “30 a 40 mil extranjeros”.



En el marco de esta reunión, el activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Luis García Villagrán manifestó que la caravana se denominará “Éxodo de la Justicia”, debido a que existe desesperación y hartazgo de la comunidad migrante, quien no ha sido atendida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como por el Instituto Nacional de Migración.Aseguró que dichas dependencias, están corrompidas, porque presuntamente cobran fuertes cantidades de dinero por las visas humanitarias o permanentes. Así como por los trámites de regularización de la población extranjera.“La asamblea del pueblo migrante saldrá caminando de Tapachula el próximo seis de agosto. Hay listas, de más de mil 300 personas. Hoy quiero decirle a la opinión pública, que todos los migrantes tienen su constancia de condición de refugiado de la COMAR y por lo tanto, tienen derecho de caminar por Chiapas, y están caminando de manera legal, y se lo estamos diciendo al INM”, advirtió.El contingente aseguró estará conformado por mujeres, niños y personas de la tercera edad, algunos enfermos.García Villagrán apuntó que la comunidad migrante que saldrá caminando de esta localidad fronteriza con Guatemala, para ir en busca de mejores condiciones de vida, porque aseguró que en Tapachula no hay. Por lo que, están pidiendo al gobierno federal que voltee los ojos a lo que está sucediendo en esta zona fronteriza.El activista, también hizo fuerte señalamiento contra la delegada de COMAR en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos, a quien calificó de las personas más corruptas, ya que cuando fue delegada del INM en Chiapas, se dieron siete fugas de la estación migratoria, dos muertos en la estación migratoria, y metió a toda su familia a trabajar a la dependencia federal.De igual forma denunció que ahora como delegada de COMAR, presuntamente esta haciendo lo mismo, corriendo a los empleados, presuntamente para meter a su familia. Para hacer de esta dependencia un gran candado, un muro burocrático, para convertir a Tapachula en una gran cárcel migratoria en detrimento de los migrantes y de los propios tapachultecos.“De por si, las condiciones no son las adecuadas para quienes vivimos aquí, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, etcétera. Somos de las ciudades más pobres, más inseguras. Por eso queremos salir caminando”, reiteró.Finalmente, el activista exigió la destitución de la delegada de COMAR, Carmen Yadira de los Santos, y que también se investigue a los funcionarios del INM por enriquecimiento ilícito. EL ORBE/ Mesa de Redacción.