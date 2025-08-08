Nuevo Centro “México te Abraza” Brinda Apoyo Integral a Repatriados en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 7 de Agosto de 2025.- Como parte de una estrategia nacional para atender de manera digna a las personas mexicanas repatriadas, el Gobierno de México inauguró este miércoles el Centro de Atención “México te Abraza” en Tapachula, Chiapas, con capacidad para atender hasta 600 personas, el centro funcionará como un espacio de tránsito y apoyo integral para connacionales deportados desde Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, más de 7 mil mexicanos han sido repatriados por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Tapachula, tras ser deportados por el Gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.

La titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, informó que el nuevo centro brindará atención médica y psicológica, asesoría jurídica, orientación sobre trámites como la obtención de CURP, afiliación al IMSS y actas de nacimiento. Además, se facilitará el acceso a programas sociales y opciones de empleo, con el fin de apoyar su reintegración.

Las instalaciones, ubicadas en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, están equipadas con literas climatizadas, cocina, baños y espacios comunes, y permitirán a los repatriados permanecer hasta por 72 horas. El centro operará tres días a la semana, en concordancia con los vuelos de repatriación programados.

Destacó que esta acción es resultado de un esfuerzo interinstitucional que involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, señaló que la infraestructura fue trasladada desde el norte del país, donde previamente había sido utilizada, por lo que no se cuenta con una cifra estimada de inversión para su reinstalación.

El objetivo es ofrecer una atención humana y completa a quienes regresan al país, y Tapachula representa un punto clave en este proceso de repatriación, subrayó. EL ORBE/Nelson Bautista