Consolidamos a Tapachula Como un Municipio Resiliente: Yamil Melgar

El Alcalde Inauguró la Exposición Gráfica “Semana Nacional de Protección Civil 2025”.

Reconoció la Diaria Labor de los Elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal

Como parte de la estrategia integral que fomenta la cultura de la protección civil en la población y con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante emergencias o desastres, el presidente municipal, Yamil Melgar, inauguró la Exposición Gráfica “Semana Nacional de Protección Civil 2025”.



En la sede del Gobierno Municipal, el edil destacó que, en seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, su administración trabaja para fortalecer la cultura de la prevención, refrendando su compromiso de consolidar a Tapachula como un municipio resiliente.Acompañado por servidores públicos municipales, el alcalde recordó que nadie está exento de los desastres naturales, por lo que tenemos que estar preparados, capacitados y orientados para enfrentar cualquier situación, reconociendo la diaria labor de los elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal, quienes trabajan con profesionalismo, pasión y entrega por el bien de la ciudad.En su intervención, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, informó que, como parte de la Semana Nacional de Protección Civil 2025, se desarrollarán actividades de exhibición fotográfica, talleres de primeros auxilios, exposiciones preventivas y campañas de concientización sobre riesgos, destacando la participación de especialistas provenientes de Baja California, quienes capacitarán a los cuerpos de bomberos de Tapachula y de municipios de la región.Para concluir, subrayó que la conmemoración del pasado 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil en México y el inicio de la Semana Nacional, reafirman el compromiso del presidente municipal con la prevención, resaltando que, ante cualquier contingencia, la protección civil juega un papel fundamental para salvaguardar la vida y el patrimonio de la población.