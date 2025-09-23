Se Restablece la Conexión Entre Mapastepec y Tapachula

Luego de Varias Horas de Arduo Trabajo, se Abrió la Circulación en Doble Sentido sobre la Carretera Costera

Autoridades Piden a Conductores Transitar con Precaución y a Baja Velocidad

Se da Prioridad a Vehículos Pesados Para el Transporte de Mercancías y Alimentos

*POR INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ, SE REALIZARON TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA PARA HABILITAR UN PASO PROVISIONAL EN EL PUENTE PACAYAL I.

La Secretaria de Protección Civil informó que desde la noche del domingo y primeras horas del lunes quedó restablecido el paso en la carretera de Acapetahua – Mapastepec en la doble circulación.

Luego de que las lluvias ocasionaran el colapso del puente Pacayal I, la SICT informó que se habilitó un paso provisional y se operará en doble sentido en la autopista costera.



Asimismo, se pide a la población que transite por la zona tome sus precauciones y maneje con mucha paciencia ya que son cientos de vehículos pesados los que están circulando a muy baja velocidad.Con esto, la conexión entre Mapastepec y Tapachula se restableció, por lo que la población ya podrá viajar hacia el centro del Estado vía Carretera Costera.Cabe agregar que los trabajos fueron por instrucción del Gobernador Eduardo Ramírez, quien en atención a la contingencia presentada el pasado sábado por los efectos de la Onda Tropical Número 30, acudió al lugar donde se colapsaron dos puentes, el Pacayal I y Tablazón, en el municipio de Mapastepec, donde tras supervisar las afectaciones, ordenó la habilitación de un paso provisional para que la circulación no se viera interrumpida más tiempo, y con ello evitar mayores afectaciones a la población.Asimismo, la Secretaría de Protección Civil del estado ha realizado el monitoreo de afluentes en diversos municipios de la entidad que también han sido afectados por las lluvias. Se liberaron carreteras con maquinaria pesada en Marqués de Comillas, El Bosque y Zinacantán, donde se habían reportado deslaves que obstruían las carreteras.De igual forma se entregó ayuda humanitaria a la población del municipio de Tila, donde varias comunidades resultaron afectadas por las intensas lluvias; es preciso mencionar que para tal efecto se habilitó un albergue temporal para poner bajo resguardo la integridad de la población.Por su parte, personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo también colaboró para los trabajos de restablecimiento de la vialidad.En ese sentido, después de una intensa labor de rehabilitación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el puente Pacayal en el municipio de Mapastepec, fue restablecido, por lo que personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, realizó tareas de apoyo con dispositivos de control y vialidad; operando con las delegaciones de Escuintla, Mapastepec y Pijijiapan.Lo anterior, como parte del compromiso de la dependencia de seguir garantizando la seguridad, el bienestar y el acompañamiento en todo momento a la ciudadanía que transita por las carreteras de Chiapas.