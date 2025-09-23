Ejército Mexicano y Guardia Nacional Aplican Plan DN-III-E en Chiapas

*Desplegaron Personal en Zonas Afectadas por las Lluvias

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre de 2025.- Personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, mantienen el Plan DN-III-E en apoyo a la población afectada por los desbordamientos de ríos y afectaciones generas por las intensas lluvias registradas desde el pasado 19 de Septiembre del presente año, en la región de la costa de Chiapas.



La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36/a. Zona Militar, precisó que el objetivo principal ha sido auxiliar a la población en diversas comunidades de Unión Juárez y Mapastepec.Ya que fueron los municipios más afectados en donde hubo inundaciones, deslaves y encharcamientos. Así como en la zona Costa, colapsaron dos puentes, por lo que también se realizaron acciones de patrullajes para brindar seguridad a familias evacuadas.De igual forma, el personal militar realiza labores de ayuda a cientos de familias que se quedaron varadas en la zona Costa.Para brindar dicho apoyo, las fuerzas federales desplegados 80 efectivos del Ejército Mexicano y 80 de la Guardia Nacional, quienes de manera coordinada con autoridades de Protección Civil también realizaron las actividades siguientes:*Retiro de 73 m3de tierra y piedras retiradas de la cinta asfáltica, y 5 árboles.*Evacuación de 240 personas.*Desazolve de 40 viviendas.*Control de tránsito y desvío vehicular por rutas alternas.*Reconocimientos terrestres en las áreas afectadas.Con este tipo de acciones, el Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar por el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y la reconstrucción de las zonas afectadas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros