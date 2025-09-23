COAPATAP Anuncia que se Reducirá el Suministro de Agua Potable en Tapachula

Derivado de las Lluvias, el Agua que se Capta Presenta Turbiedad y se hace más Difícil Tratarla

Exhortan a la Población a Tomar Precauciones y Racionar el Consumo del Vital Líquido

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre de 2025.- Directivos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachulainformaron que derivado de la temporada de lluvias que ha azotado la región, la captación de agua se ha visto afectada, debido a que las lluvias arrastran sedimentos que contaminan la captación del vital líquido, aumentandosu turbiedad, o sea, haciendo que el agua se vea sucia y sea más difícil de tratar.Ante estos fenómenos naturales que se presentan en la región, los cuales están fuera del alcance la de dependencia, para evitar la reducción del suministro la planta potabilizadora debe reducir la velocidad de captación para permitir que los filtros funcionen correctamente y el agua cumpla normas de calidad, por lo que se ven obligados a limitar el suministro en las diferentes colonias.Trabajadores delorganismo trabajan a marchas forzadas en el desazolve de la captación de agua, sin embargo, las constantes lluvias impiden que se trabaje con rapidez, por lo que el suministro se reactivará a la brevedad posible. EL ORBE/Martha Guillén