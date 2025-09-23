martes, septiembre 23, 2025
Pobladores Solicitan con Urgencia la Reconstrucción del Puente Chapultepec

*Colapsado por Lluvias en la Zona Alta de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre de 2025.- Habitantes de comunidades de la zona media y alta de Tapachula, hicieron un urgente llamado a los tres niveles de Gobierno para reconstruir el puente Chapultepec, colapsado el pasado 19 de septiembre tras las intensas lluvias que han afectado la región.
El puente, considerado una vía estratégica, conectaba a diversos ejidos y fracciones como Zaragoza, 5 de Mayo, Plan de Esperanza, El Sinaí y El Edén, entre otros en Tapachula. Su colapso ha dejado incomunicadas a decenas de familias, generando escasez de alimentos y medicamentos.

“Nuestros víveres se están terminando y tememos pasar hambre”, alertó Filadelfo Ángel Roblero, vecino de El Edén, quien además denunció el alza en los precios del transporte y productos básicos. La situación ha golpeado con más fuerza a las familias en condiciones de vulnerabilidad.
Aunque se han improvisado pasos alternativos para llegar al centro de la Ciudad, la precariedad de estas soluciones ha dado pie a abusos. Vecinos reportaron que algunas personas instalaron escaleras y cobraban hasta 200 Pesos por permitir el cruce, aprovechando la emergencia.
Actualmente, un puente provisional permite el tránsito peatonal, pero representa un peligro, especialmente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Hizo un llamado directo a las autoridades de todos los órdenes de Gobierno para que se agilicen las labores de reconstrucción y se revisen otras estructuras en riesgo en la región.
“Es urgente rehabilitar este acceso para trasladar enfermos a los centros de salud y garantizar el abasto de alimentos”, enfatizó.
El puente Chapultepec, nombrado así por una finca cercana, era vital para el transporte de personas y mercancías. Su colapso ha evidenciado la fragilidad de la infraestructura en zonas rurales y la necesidad de una respuesta inmediata por parte de las autoridades. EL ORBE / Nelson Bautista

