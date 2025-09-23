martes, septiembre 23, 2025
Clima Adverso Golpea a Comerciantes de Pescados en Mercados de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre de 2025.- Las intensas lluvias que han azotado la región en las últimas semanas están afectando gravemente la actividad pesquera y la distribución de productos del mar en la costa de Chiapas.
La inestabilidad climática ha impedido las labores de pesca y el tránsito de mercancías, generando escasez de producto fresco en los mercados. No obstante, los precios se han mantenido accesibles, gracias al esfuerzo conjunto entre comerciantes y autoridades locales.
Jennifer Mejía Cabrera, vendedora en el mercado “San Juan”, dijo que la situación ha generado una cadena de afectaciones,“si no hay buen clima, los pescadores no pueden salir, y eso nos deja sin producto”, explicó.
Además, el cierre de caminos por deslaves o inundaciones impide el ingreso de mariscos provenientes de otras regiones como Paredón, Tonalá o Tuxtla.

Sin embargo, destacó que los precios no han sufrido aumentos drásticos. Siguen estables, un 80% se mantiene igual, señaló. Esto ha sido posible gracias a las bodegas y congeladoras que almacenan camarón, las cuales han funcionado como respaldo para garantizar el suministro.
“Ahorita que no pueden pasar carros de carga pesada, esas reservas son las que nos están abasteciendo a todos”, comentó.
Aun con las dificultades, los comerciantes han logrado mantener una oferta variada. La entrevistada compartió algunos precios actuales en el mercado,como el de la mojarra,a 100 Pesos el kilo, camarón chico a 150 Pesos, camarón grande 180Pesos, colas de camarón 200Pesos, la jaiba a 80Pesos, y las bolsas de pescado mixto a 50Pesos.
“Aquí hay para todos. Si no alcanza para una cosa, buscamos otra opción más económica”, afirmó la comerciante, resaltando la necesidad de cuidar el bolsillo del consumidor en tiempos difíciles.
Además de los problemas logísticos, Mejía hizo un llamado a las autoridades para mejorar la comunicación con el sector pesquero. Señaló que muchos pescadores siguen enfrentando problemas con los permisos, debido a la falta de información sobre las zonas restringidas.
“Hay gente que no sabe dónde puede trabajar, y por eso les quitan sus equipos. Sería bueno que las Secretarías emitieran comunicados más claros”, sugirió.
La situación actual refleja no solo la vulnerabilidad del sector ante fenómenos naturales, sino también la importancia de la coordinación entre sociedad y gobierno para mantener el abastecimiento y proteger a quienes dependen de esta actividad económica. EL ORBE/Nelson Bautista

