domingo, febrero 8, 2026
Portada

Se Refuerza Seguridad en Chiapas con Incorporación de 100 Nuevos Elementos del Grupo Pakal: SSP

0
21

Se Consolidan Acciones Firmes Para Garantizar la Paz y Tranquilidad de las y los Chiapanecos
Se les Brindará Profesionalización y Mayor Capacidad de Respuesta Ante los Retos Actuales en Materia de Seguridad
Colaboración Entre Federación y Estado Fortalece la Seguridad en Toda la Entidad

*POR INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ, AUMENTÓ A MÁS DE 800 EL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FUERZA DE REACCIÓN INMEDIATA PAKAL, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de febrero de 2026.- Gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) con la incorporación de 100 nuevos elementos a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), consolidando acciones firmes para garantizar la paz y tranquilidad de las y los chiapanecos.

Este reforzamiento institucional representa un paso firme en la consolidación de cuerpos policiales más preparados, profesionales y con mayor capacidad de respuesta ante los retos actuales en materia de seguridad, en congruencia con la visión de la Nueva ERA de Chiapas.
Aparicio Avendaño subrayó que las y los integrantes de la FRIP se encuentran al servicio de la población chiapaneca y refrendó el trabajo coordinado que se mantiene con las corporaciones que conforman la SSP, en estrecha colaboración con la Federación y el Estado, para continuar fortaleciendo la seguridad en todo el territorio estatal.
Con estas acciones, la SSP reitera que el fortalecimiento de sus corporaciones es resultado del respaldo y compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como de la voluntad institucional para robustecer a las fuerzas de seguridad, lo que se traduce en resultados tangibles para la protección de la ciudadanía. Boletín Oficial

