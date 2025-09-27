Ayuntamiento de Tapachula Entrega 5 Nuevas Unidades a Protección Civil

El Objetivo es Fortalecer la Capacidad Operativa de Dicha Institución

——-

Se Garantiza una Atención Oportuna y Eficaz Ante Cualquier Emergencia

Como parte de la estrategia integral que permite fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Protección Civil Municipal, el alcalde Yamil Melgar, entregó 5 nuevas unidades a esta importante dependencia que trabaja con dedicación y empeño en la vigilancia de fenómenos meteorológicos, asistencia en emergencias, desastres naturales y la gestión de riesgos.

Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el presidente municipal destacó que en la Nueva ERA, el Ayuntamiento de Tapachula trabaja de manera permanente para que los elementos de Protección Civil cuenten con las herramientas, la capacitación y los recursos necesarios que fortalezcan el desempeño de sus funciones, garantizando una atención oportuna y eficaz ante cualquier emergencia.



1 de 3

“En esta administración otorgamos las herramientas de trabajo suficientes para que el personal operativo las pueda usar en beneficio de la población, permitiéndoles proteger lo más preciado, la vida de las familias tapachultecas”, subrayó.El delegado regional Soconusco X de Protección Civil, Joaquín Ernesto Montes Molina, resaltó que la entrega de nuevas unidades fortalece la capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de emergencia, al mismo tiempo que permite brindar atención oportuna y eficiente a la ciudadanía.Para concluir, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, reconoció la atención y el trabajo permanente del edil Yamil Melgar, quien ha garantizado una mayor capacitación y equipamiento para la dependencia, lo que se traduce en mejores servicios y resultados en beneficio de la población, precisando que dicha inversión permitirá salvar vidas, fortalecer las labores cotidianas de los elementos y atender de manera más eficaz las emergencias y fenómenos perturbadores que se presenten en el municipio.Al evento asistió el director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Gerardo Ramírez García, además de los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Bertha Moreno Espinosa, Rosa Cortés Rueda, Edi Alberto García Juárez, representantes de los Comités Humanistas de Protección Civil, entre otros servidores públicos e invitados. Boletín Oficial