sábado, septiembre 27, 2025
InicioPortadaGobierno Federal Inaugura “Centro Multiservicios” Para Atender a Migrantes Varados en Tapachula
Portada

Gobierno Federal Inaugura “Centro Multiservicios” Para Atender a Migrantes Varados en Tapachula

0
16

En Dicho Centro Habrá Oficinas del INM y COMAR Para Agilizar Trámites MIgratorios
——–
La Inauguración se Realizará Mañana Domingo 28 de Septiembre a las 11:00 AM
——–
Se Busca Ofrecer Atención Integral, Digna y Efectiva a Personas con Necesidades de Protección

*EL COMPLEJO ESTÁ UBICADO EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, Y SERVIRÁ PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A MILES DE EXTRANJEROS QUE NO HAN OBTENIDO VISAS HUMANITARIAS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Septiembre del 2025.- Con el objetivo de atender a miles de migrantes de diversas nacionalidades que han quedado varados en esta región de la frontera sur de México, principalmente en Tapachula, el próximo Domingo 28 de septiembre a las 11:00 de la mañana, será inaugurado el Centro Multiservicios, ubicado en el Libramiento Sur de esta Ciudad.

Según fuentes oficiales, este inmueble contará con oficinas de diferentes dependencias de apoyo a la población migrante, como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), esto, como parte de un esfuerzo del Estado mexicano.
Dichas instalaciones han permanecido sin utilidad desde hace varios meses. Por lo que ahora se pretende fortalecer el sistema de protección internacional y responder a las dinámicas complejas de movilidad forzada en la región, por lo que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), realizará la inauguración del Centro Multiservicios de Tapachula.
Según autoridades, dicho espacio es pionero y diseñado para ofrecer atención integral, digna y efectiva a las personas con necesidades de protección internacional en México, como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal, el Gobierno de Chiapas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y donantes internacionales. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

