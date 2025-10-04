Protestan Mujeres Para Exigir Justicia Contra Supuesto Cirujano

* Por Presunta Negligencia Médica en Cirugías Estéticas.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre de 2025.- Nuevas voces se sumaron este fin de semana a las denuncias por presunta negligencia médica en cirugías estéticas realizadas en Tapachula. Familiares de mujeres fallecidas o con secuelas graves se reunieron en el Parque Bicentenario para exigir justicia, la reapertura de expedientes archivados y el cese definitivo de la práctica profesional del Dr. Julio César Montesinos, a quien acusan de no contar con certificaciones oficiales.

El grupo denunció que a pesar de las demandas presentadas ante la Fiscalía, el señalado sigue ejerciendo sin restricciones, realizando procedimientos quirúrgicos sin acreditación como médico cirujano ni como especialista en cirugía plástica.

Entre las manifestantes estuvo Paola Cruz Barrios, quien exigió justicia por la muerte de su hermana Madali Cruz, ocurrida el 23 de marzo de 2022, tras una intervención estética conocida como lipopada.

“Solo salió a decir que había fallecido, como si fuera algo menor. Tres años después, no hay justicia”, denunció Paola, señalando que sus investigaciones revelaron que el médico carece de formación quirúrgica formal.

“No aparece como cirujano general ni como especialista, no tiene cómo justificar estas operaciones”, señaló.

La familia acusa que la falta de control sobre la práctica médica en Tapachula ha permitido que personas sin preparación pongan en riesgo la vida de mujeres que buscan procedimientos estéticos.

A su reclamo se unió Mildred Suzet Palacios, madre de dos afectadas por procedimientos similares. Criticó la inacción de las autoridades y denunció que los expedientes están detenidos. “Hemos denunciado, pero los casos están congelados”, aseguró.

Ambas mujeres también revelaron haber recibido amenazas tras hacer públicas sus acusaciones. “Nos advirtieron que podríamos pasar de víctimas a victimarias si continuamos denunciando. Sentimos miedo, pero también mucha impotencia,” declaró Palacios.

Las denunciantes insisten en que Montesinos continúa operando en Tapachula sin estar registrado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, ni contar con permisos válidos para realizar intervenciones quirúrgicas.

Las familias exigieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que intervenga de manera directa, ordene la reapertura de los casos y garantice la suspensión de actividades del médico señalado.

También pidieron protección para quienes decidan denunciar, pues consideran que hay un patrón de encubrimiento e impunidad. EL ORBE/Nelson Bautista