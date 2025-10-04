Damnificados del Huracán Stan Carecen de Escrituras y en Riesgo de Desalojo

* Ver Carta en la Página 3.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre de 2025.- A dos décadas del impacto del huracán Stan, más de mil doscientas familias en la región del Soconusco continúan enfrentando una crisis legal y social, sus viviendas, otorgadas como parte de un programa de reubicación, carecen de escrituras y están presuntamente hipotecadas, lo que las deja en riesgo constante de desalojo.

María del Rocío del Puerto Chan, presidenta nacional de Indígenas y también damnificada en 2005, denunció que las casas entregadas a los afectados no cuentan con certeza jurídica. Aunque recibieron viviendas tras perderlo todo en el desastre, la propiedad de las mismas nunca fue legalmente transferida a sus ocupantes.



“Nos dieron casas, sí, pero esas casas están hipotecadas. No tenemos escrituras, solo un certificado que no tiene valor legal como título de propiedad”, señalóLa denunciante responsabilizó a la administración del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía y al ingeniero Miguel Ángel, encargado de las obras, de realizar manejos opacos en la construcción y financiamiento de los fraccionamientos. Esto, afirma, derivó en deudas millonarias que hoy impiden la regularización de las propiedades.Uno de los casos más graves es el del fraccionamiento San Jorge, cuya deuda superaría los 90 mil millones de Pesos, mientras que otras zonas como La Sierra 1, La Perla y Los Palacios enfrentan situaciones similares. En La Sierra 1, también, además de 100 viviendas del fraccionamiento Cafetales.“A la fecha nos han dicho mentiras. Le aseguran a la gente que no les pueden quitar sus casas, pero eso no es verdad. Las escrituras siguen hipotecadas. Y mientras tanto, nosotros seguimos sin paz, sin seguridad sobre lo que es nuestro hogar”, expresó.Ante la falta de respuestas la líder social hace un llamado urgente al Gobierno Federal para intervenir y gestionar la liberación de las hipotecas, a fin de otorgar títulos de propiedad legítimos a las familias que llevan 20 años esperando justicia.“Ya no se puede seguir viviendo con miedo. Es hora de que las autoridades reconozcan que lo que nos entregaron no es un hogar si no tenemos el respaldo legal que nos lo garantice”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista