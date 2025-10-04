Caravana de Migrantes que Recorre la Costa Llega a Escuintla

* Esperan Reanudar Caminata el Lunes por la Mañana

* Por Cansancio y Deshidratación Varios Extranjeros han Quedado Rezagados

Escuintla, Chiapas; 3 de Octubre del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que recorren la Costa de Chiapas, llegaron este viernes al mediodía al municipio de Escuintla, en donde las autoridades locales encabezadas por el edil morenista, Calos González Moreno, presuntamente les negó la estancia en el Parque Central de esta localidad.



1 de 3

Debido a esa situación, los extranjeros se vieron en la necesidad de quedarse en el campo de futbol, de este mimo municipio, en donde descansan y esperan reanudar la caminata hasta el lunes por la mañana, debido a que hay muchos lesionados, además de que varias personas se han quedado rezagadas en la caminata.El cansancio y deshidratación ya empiezan a hacer estragos en la salud de los migrantes, quienes tienen cuadros severos de deshidratación, así como muchos viajan con padecimientos crónicos degenerativos como diabetes y presión alta.En la caminata, algunas mujeres se desvanecieron debido al intenso calor que se registra en la región, por lo que fueron auxiliadas por paramédicos de cuerpos de emergencia, cuando llegaron a esta localidad.Una migrante embarazada fue atendida de emergencia, así como otra más presentó ataques epilépticos debido al cansancio y el calor.La carava migrante salió de Tapachula el pasado miércoles por la madrugada, integrada por cientos de migrantes de diversas nacionalidades, en su mayoría de Cuba y Venezuela, quienes argumentan falta de atención de las autoridades migratorias y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).A decir de la comunidad migrante, son objeto de contantes actos de corrupción por parte de autoridades, quienes les cobran por cualquier trámite migratorio en Tapachula.El próximo punto que pretende alcanzar en esta caminata, es el municipio de Mapastepec, en la región Costa de la entidad.Denuncian Operativo.En la caminata de este viernes por la mañana, muchos migrantes quedaron rezagados, lo cual fue aprovechado por elementos del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional para detener y regresar a Tapachula a algunas personas.Migrantes que viajan en caravana se quejan de esta situación, ya que el contingente se va dispersando, desorganizado, y conforme van avanzando sobre la Carretera Costera muchos se quedan a kilómetros de distancia.En contraparte, algunos organizadores de este contingente aseguraron que elementos migratorios los abordaron por la tarde en Escuintla, y les informaron en el centro de esta localidad les iban a proponer agilizarles su documentación migratoria, pero que abortaran la idea de seguir caminando y los trasladarían en autobús de regreso a Tapachula. Pero hasta el momento de redactar esta información, no se sabía de algún acuerdo con las autoridades.Mientras tanto, la caravana migrante descansará todo este sábado y domingo para intentar reponer fuerzas y esperar a quienes se han quedado rezagados, para poder reanudar la caminata el lunes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros/ José Ángel López