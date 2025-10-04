Se Suma Ayuntamiento de Tapachula a la 7a. Carrera de la Mujer

* A Realizarse el Domingo 19 de Octubre.

Tapachula, Chiapas; 03 de octubre 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo, a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, se sumó a la 7a. Carrera de la Mujer 2025 5K a realizarse el próximo 19 de octubre a las 7 de la mañana en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

La titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, a nombre del alcalde, agradeció a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo Tapachula y a los patrocinadores, su respaldo a esta actividad deportiva con causa que iniciará frente al Parque Ecológico y culminará en el Parque Recreativo Los Cerritos.



Señaló que el Ayuntamiento de Tapachula busca promover actividades deportivas además de sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una vida sana, para disminuir los casos de este padecimiento que sigue siendo la segunda causa de muerte entre las mujeres. Por lo que se suma con seguridad, vialidad y otras facilidades para que se un éxito.Por su parte, Patricia Cárdenas Ruiz, presidenta de AMEXME, exhortó a la población en general a participar en la carrera » ya que su aportación se destinará íntegramente para el área de oncología del Hospital Regional de Tapachula».Los kits de participación ya pueden adquirirse en los comercios acreditados por la Asociación de Mujeres Empresarias para tener acceso a rifas y regalos y en caso de lograr los tres primeros lugares de las categorías Libre, Master y Veterana premios especiales.