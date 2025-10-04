Se Suma Ayuntamiento de Tapachula a la 7a. Carrera de la Mujer

* A Realizarse el Domingo 19 de Octubre.
Tapachula, Chiapas; 03 de octubre 2025.- El Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo, a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, se sumó a la 7a. Carrera de la Mujer 2025 5K a realizarse el próximo 19 de octubre a las 7 de la mañana en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.
La titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, a nombre del alcalde, agradeció a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo Tapachula y a los patrocinadores, su respaldo a esta actividad deportiva con causa que iniciará frente al Parque Ecológico y culminará en el Parque Recreativo Los Cerritos.
Por su parte, Patricia Cárdenas Ruiz, presidenta de AMEXME, exhortó a la población en general a participar en la carrera » ya que su aportación se destinará íntegramente para el área de oncología del Hospital Regional de Tapachula».
Los kits de participación ya pueden adquirirse en los comercios acreditados por la Asociación de Mujeres Empresarias para tener acceso a rifas y regalos y en caso de lograr los tres primeros lugares de las categorías Libre, Master y Veterana premios especiales. Boletín Oficial