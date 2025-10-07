martes, octubre 7, 2025
Migrantes Reinician Caminata por la Costa de Chiapas

Tras Pernoctar dos Días en Escuintla Arribaron a Mapastepec
El Cansancio y las Enfermedades Están Mermando la Fuerza de la Caravana

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2025.- Después de descansar sábado y domingo en el municipio de Escuintla, migrantes de diversas nacionalidades que partieron de Tapachula el miércoles de la semana pasada, este lunes 6 de octubre reanudaron su caminata y lograron llegar con muchas dificultades al municipio de Mapastepec.

El cansancio crónico, deshidratación, así como las enfermedades de las personas que viajan en este contingente, los obligó a descansar en dicha localidad costeña para curarse de las lesiones en los pies y tratar sus malestares.
En Escuintla, tras un diálogo con las autoridades migratorias, no se logró que los extranjeros desistieran en su objetivo de seguir caminando con rumbo a la Ciudad de México.
La desorganización también se ha hecho presente en esta caravana, ya que muchos han decidido quedarse, debido a que su condición física ya no les permite seguir caminando.
El contingente mayor decidió partir con rumbo a Mapastepec desde las cuatro de la mañana para evitar el fuerte sol y el calor que azota la zona. Así como las fuertes lluvias por la tarde.
Disminuidos en número y cansados, los migrantes más fuertes lograron llegar al municipio de Mapastepec, sin embargo, muchos se han ido quedando rezagados en el recorrido que realizan en esta región costeña.
Los migrantes son en su mayoría, originarios de Cuba y Venezuela, pero también hay de otras naciones como Haití y Brasil. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

