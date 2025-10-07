Protestan Exigen Acelerar Obra de Puente Provisional

*En la Zona Media Alta de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2025.- La inconformidad social se encuentra a flor de piel en la zona cafetalera del municipio de Tapachula, ya que este lunes por la mañana protestaron habitantes de diversas comunidades, para exigir a las autoridades agilicen la construcción de un puente provisional en la comunidad Chapultepec, ya que en días pasados la crecida del río en la zona derribó el que existía desde hace muchas décadas.



De igual forma, para presionar a las autoridades retuvieron al dueño de la finca Chapultepec, en donde se pretende construir de manera provisional un puente para restablecer la comunicación vía terrestre con paso vehicular, ya que en el paso actual, solo pueden transitar caminando.La problemática se originó después de que trascendiera el supuesto cobro de “500 mil pesos” que hacia el dueño de la finca para permitir el acceso a su propiedad e instalar el puente provisional,cosa que irritó a los lugareños, ya que ellos quieren que se restablezca lo antes posible la comunicación y el paso de vehículos, mientras que el dueño de la finca, presuntamente, negaba el permiso.Por otra parte, la obra del puente original, el que quedará de manera permanente, tampoco avanza.Óscar, uno de los inconformes aseguró que mantendrán retenido al dueño de la finca hasta tener diálogo con las autoridades y se inicie la obra provisional.Consideró injusto que se quiera lucrar con la necesidad de miles de familias de diversas comunidades de la zona rural indígena en Tapachula.Hasta la tarde de este mismo lunes, lugareños reportaban hasta tres bloqueos carreteros en la zona, uno a la altura de El Edén, en la Finca Chapultepec, y otro frente a la clínicaen el Ejido Toluca.Los inconformes advirtieron que si no dan atención a sus demandas, se verán en la necesidad de bloquear la carretera que comunica a todas las comunidades de la zona rural alta, a la altura de la planta potabilizadora en Tapachula.Horas más tarde, subió a la zona de conflicto el Subsecretario de Gobierno Zona Costa, Martiano Reyes Palacios, encabezando una comitiva de funcionarios, quienes dialogaron con los inconformes.Afortunadamente se logró, mediante acuerdo firmado en una minuta de trabajo, que el dueño de la finca Chapultepec, Mauricio Thomasini, cediera el permiso para realizar la obra del puente provisional, pero bajo el entendido que continuaría un diálogo con las autoridades.Una vez firmado el compromiso se liberó el lugar para que iniciaran los trabajos en la zona.Reyes Palacios destacó que por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez, atienden las necesidades e inconformidades de las comunidades rurales en la zona, por lo que estarán atentos a la realización de dicha obra para restablecer completamente la comunicación en toda esa área. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros