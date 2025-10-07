martes, octubre 7, 2025
Extranjeros Retornan a su Lugar de Origen Vía Aérea

*Tras No Obtener Visas Humanitarias en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2025.- Migrantes de diferentes nacionalidades en Tapachula, al no obtener la documentación que les permita continuar su viaja al norte del país, están optando por regresar a su lugar de origen vía aérea.
Mientras que otro porcentaje, varado en esta Ciudad fronteriza, viaja a otras ciudades como Guadalajara o Monterrey en busca de mejores condiciones de vida.

En La Perla del Soconusco ya es común ver a migrantes cubanos, venezolanos, guatemaltecos o de otras nacionalidades, trabajando de empleados de mostrador, en restaurantes, tiendas de conveniencia, transporte, construcción e incluso en el sector agrícola.
Según empresarios locales, es mano de obra barata y los extranjeros se emplean en áreas en donde los locales ya no quieren trabajar, argumentando bajos salarios que apenas alcanzan los “9 mil pesos al mes”.
Aunado a esa situación, hay un buen porcentaje de migrantes que están decidiendo viajar a otras ciudades del norte del país, ya que en sus planes está quedarse en territorio mexicano, por lo que buscan mejores condiciones de vida.
Manrique Legorreta, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes del Soconusco y delegado de Amav en Tapachula, reveló que desde hace un mes y medio a la fecha se ha incrementado el número de migrantes que compran boletos de avión para retornar a sus lugares de origen.
“Ahorita, por todos los acontecimientos que están pasando y por todas las deportaciones masivas que están habiendo en Estados Unidos, ya ellos están viendo que ya no es factible estar allá, entonces regresan a sus países”, comentó.
Mientras otro porcentaje de esta población extranjera, varada en Tapachula, que ya tiene arreglada su documentación ante el Instituto Nacional de Migración, está viajando a otras ciudades del norte del país, como Guadalajara y Monterrey vía aérea. EL ORBE/ JC

