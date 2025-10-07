Intensas Lluvias Dejan Inundaciones en Municipios de la Costa y Soconusco

En Tapachula, los Niveles de los Ríos y Arroyos Crecieron de Manera Alarmante

——-

Autoridades de Protección Civil Monitorean Afectaciones de la Tormenta Tropical “Priscilla”

Las lluvias suscitadas la tarde del lunes dejaron afectaciones en varios municipios de la Costa y Soconusco, derivado de la presencia de la Onda tropical No. 36, la cual se desplaza por el

Las intensas lluvias se registraron en prácticamente todos los municipios de la región del Soconusco, provocando acumulación de agua en calles, arroyos y ríos.



1 de 4

Los municipios de Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Huixtla, Tuzantán, Escuintla, Villa Comaltitlán, Acacoyagua, Acapetahua y Mapastepec han registrado precipitaciones intensas que mantienen en alerta a la población y a los cuerpos de emergencia.Las autoridades de Protección Civil exhortan a la ciudadanía a no cruzar ríos ni arroyos, identificar con anticipación el albergue más cercano y mantenerse informada sobre las condiciones climáticas, a fin de reducir riesgos ante posibles desbordamientos, deslaves o inundaciones. Autoridades y medios ciudadanos recomiendan a la población:• Evitar cruzar arroyos o calles inundadas.• No sacar ni dejar basura en la vía pública, para no obstruir drenajes.• Mantenerse atentos a reportes oficiales.• Cuidar a niños y adultos mayores.• Proteger documentos importantes y tener lista una mochila de emergencia.Además, se recomienda cuidar la salud, ya que la humedad y las bajas temperaturas pueden provocar enfermedades respiratorias.Inundaciones en HuixtlaEn el municipio de Huixtla, las inundaciones provocaron inundaciones en diversos sectores de la ciudad, causando la alarma de la población. Vehículos, motocicletas y negocios quedaron varados en la corriente pluvial que casi llegaba al metro de altura.Uno de los factores de estas inundaciones es la basura acumulada en las alcantarillas, debido a que la población arroja sus residuos en las calles, generando taponamientos que con las lluvias provocan la acumulación de agua.Villa Comaltitlán Bajo el AguaLas intensas lluvias registradas durante la tarde del lunes provocaron severas afectaciones en distintas zonas del municipio de Villa Comaltitlán, causando daños en infraestructura, viviendas y áreas agrícolas.Asimismo se reportó el desbordamiento del río Chalaca, generando inundaciones en la cabecera municipal, y dejando al menos 30 viviendas con niveles de agua superiores a los 70 centímetros.De igual forma, el río Vado Ancho presentó una ruptura de margen (ventana hidráulica) de aproximadamente 900 metros aguas abajo, lo que derivó en un nuevo desbordamiento.Las comunidades ubicadas en las zonas bajas reportaron viviendas inundadas y caminos intransitables. EL ORBE / LA REDACCION