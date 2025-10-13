Pronósticos de Lluvias: Protección Civil Estatal

* Necesario Extremar Precauciones Ante

* Canales de Baja Presión en el Pacífico, la Onda Tropical 37 y Frentes Fríos Continuarán Provocando Lluvias Fuertes e Intensas a lo Largo de la Semana

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre del 2025.- “Debido a los pronósticos de lluvias fuertes en la región del Soconusco es importante extremar precauciones, sobre todo en las zonas consideradas de riesgo”, dio a conocer en entrevista el delegado de Protección Civil en Esta Región, Joaquín Ernesto Montes Molina.

Destacó que han tenido reportes de deslaves, encharcamientos y que algunos ríos de la región han crecido de nivel en su caudal.

El funcionario precisó que el Estado ha entregado ayuda humanitaria en comunidades afectadas por las lluvias.



“El sistema de alerta temprana nos marca que estamos en color verde. Esto quiere decir que vamos a tener lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm. Esto es un poco menos que la semana pasada, por el día vamos a tener cielo despejado, por la tarde podríamos esperar algunas lluvias, pero fueron lluvias un poco menos intensas que la semana pasada”, comentó.Montes Molina apuntó que en el tema de la prevención no se puede bajar la guardia, por eso el llamado a la población es extremar precauciones.Incluso en su experiencia dijo que han estado en semáforo verde, y se han presentado algunas inundaciones. Por lo que es importante no confiarse.Cuestionado sobre los últimos reportes de afectaciones, dio a conocer que se han registrado derrumbes en Unión Juárez, que han sido atendidos por el propio municipio. Mientras que en el municipio de Suchiate, han tenido inundaciones en la comunidad Brisas del Mar, en donde ya entregaron ayuda humanitaria.Precisó que la única incomunicación en cuanto a caminos sería la registrada en la comunidad Chapultepec, en la zona alta de Tapachula. Incluso les han informado de derrumbes en la parte más alta, pero no han podido ingresar a esa zona. Haciendo énfasis en que continúan las negociaciones, entre la empresa que va hacer la obra, y las personas que van a dar permiso para entrar a su propiedad.Finalmente, insistió en estar atentos a los avisos del Sistema Estatal de Protección Civil en esta región, y extremar precauciones por las lluvias. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros